Nach „Höhle der Löwen“-Deal: „Morotai“-Gründer sind Multimillionäre

„Morotai“ ist ein echtes Paradebeispiel eines erfolgreichen Projekts von „Die Höhle der Löwen“. Das Sportlabel macht inzwischen einen Umsatz von 10 Millionen Euro.

Köln - 2017 hat sich das Start-up „Morotai“ bei „Die Höhle der Löwen“ vorgestellt. Heute sind der Gründer Rafy Ahmed und seine Geschäftspartner Waldemar Wenzel, Werner Strauch und Andreas Mair Millionäre. Das zeigt eine Grafik, die das VOX-Format auf Instagram veröffentlicht hat.

Dieser zufolge startete das Unternehmen mit einem Umsatz von 15.000 Euro. Heute verzeichnet das Sportlabel mit funktionaler Sportbekleidung einen Umsatz von 10 Millionen Euro. Die Verkäufe steigerten sich seit dem Pitch im Jahr 2017 von 500 Artikeln auf 250.00 Artikel. Das Start-up weitete seine Geschäfte in Deutschland über ganz Europa, Kanada, die Türkei, Malaysia, die Philippinen und Indonesien aus.

Die erfolgreichsten Geschäftsideen bei „Die Höhle der Löwen“ Pony Puffn: Das praktische Gummi-Tool, mit dem man sich blitzschnell den perfekten Pferdeschwanz machen kann, hat die Drogeriemärkte hierzulande längst erobert und ist zu einem echten Badezimmer-Must-Have geworden. Ankerkraut: Seitdem die natürlichen Gewürzmischungen der Marke mit Sitz in Jesteburg 2016 in der Investoren-Show ihre Premiere feierten, können sie mittlerweile Millionen von Euro an Umsätzen verzeichnen. Happybrush: Zahnhygiene ist wichtig – das weiß jedes Kind. Die Bürsten von Happybrush, die mit Schall arbeiten, versprechen deshalb eine besonders gründliche Zahnreinigung – was dem Unternehmen seit seinem Auftritt im beliebten VOX-Format großen Erfolg beschert hat.

So fing alles an: Sportlabel „Morotai“ stellt sich 2017 bei „Die Höhle der Löwen“ vor

In der Vox-Show fragten die „Morotai“-Gründer nach 75.000 Euro für 15 Prozent Firmenanteile. Ralf Dümmel wollte mit 75.000 Euro gegen 25,1 Prozent Anteile einsteigen, Dagmar Wöhrl ging mit 100.000 Euro für 20 Prozent ins Rennen und machte den Deal. Das Unternehmen aus Birkenfeld wollte das Geld für den Aufbau der Marke und eine größere Bekanntheit verwenden.

Damit konnten sie Dagmar Wöhrl überzeugen: 2017 stellte sich das Start-up „Morotai“ bei „Die Höhle der Löwen“ vor. © Screenshot/RTL+/Die Höhle der Löwen/Folge vom 17. Oktober 2017 (Fotomontage)

In der wöchentlichen neuen Kategorie „Was wurde eigentlich aus...“ will „Die Höhle der Löwen“ auf Instagram zeigen, wie sich die Start-ups mit einem Deal im Laufe der Zeit entwickelt haben. Auf Fans warten in nächster Zeit also mit Sicherheit einige Erfolgsgeschichten. Indessen mussten alle Investoren lachen, als Ralf Dümmel bei „Die Höhle der Löwen“ seine Gage verriet. Verwendete Quellen: instagram.com, vox.de