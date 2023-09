Zuschauer begeistert: Frauke Ludowig und Marlene Lufen moderieren Fernsehpreis im Pyjama

Teilen

Die Moderatorinnen Ludowig und Lufen präsentierten sich beim Fernsehpreis mal anders. Sie überreichten den Preis für das beste Drama im Schlafanzug.

Köln – Der deutsche Fernsehpreis ist eigentlich ein Glamour-Event, bei dem das deutsche Showgeschäft zusammenkommt und Schauspieler, Moderatoren, Formate etc. zu ehren. Im Jahr 2023 hatten Frauke Ludowig (59) und Marlene Lufen (52) aber offenbar keine Lust auf Glamour. Stattdessen betraten sie souverän im Schlafanzug die Bühne.

Deutscher Fernsehpreis: Bestes Drama wird im Schlafanzug bekannt gegeben

Es war ein Moment der Überraschung, aber auch des großen Lachens, als Frauke Ludowig und Marlene Lufen im Schlafanzug die Bühne betraten. Die beiden Moderatorinnen hatten die Ehre, den Preis in der Kategorie „Beste Drama-Serie“ zu überreichen und taten dies bequem und leger im Pyjama.

„Halt, Stop“-Andreas, „Erdbeerkäse“-Nadine und Co.: Das wurde aus den Frauentausch-Teilnehmern Fotostrecke ansehen

Sieger dieser Kategorie war die Action-Thriller-Serie „Kleo“ mit Jella Haase (30) in der Hauptrolle. In dem Format geht es um die ehemalige Stasi-Spionin Kleo, die nach dem Fall der Berliner Mauer freigelassen wird und sich auf einen Rachefeldzug gegen diejenigen begibt, die sie damals verhaftet hatten. Ein West-Berliner Polizist will das verhindern und ist ihr auf den Fersen.

Frauke Ludowig und Marlen Lufen: Fans feiern Pyjama-Auftritt beim Fernsehpreis

Die Pyjama-Aktion kam beim Live-Publikum und auch bei den Fans gut an, wenn man nach dem Applaus und den Kommentaren im Netz geht. Frauke Ludowig postete nach dem Event ein Bild von sich und Marlene auf Instagram und schrieb dazu: „Der deutsche Fernsehpreis 2023. Ich glaube, wir waren wirklich die Ersten, die einen Preis im Schlafi präsentiert haben. Marlene Lufen und ich hatten jedenfalls jede Menge Spaß.“

Und das sieht man ihnen auch auf dem Foto an, dass sie in ihren bequemen Zweiteilern zeigt. Während Lufen einen weichen Plüsch-Pyjama in Lila mit weißen Häschen darauf trug, hatte sich Ludowig für ein mintgrünes Ensemble mit Bildern vom Klopfer aus dem Film „Bambi“ entschieden. Auch Fans freut das. „Hat man Euch beiden angesehen, dass Ihr eine Menge Spaß hattet“, schreibt ein User und ein anderer sagt bewundert: „Dazu gehört Mut.“ Ein dritter findet ebenfalls: „Ihr seid der Knaller. Ich liebe diesen Sinn für Humor.“ Die Eröffnungsszene des Deutschen Fernsehpreises fiel bei den TV-Zuschauern dahingegen glatt durch. Verwendete Quellen: Instagram