Ahnungslos beim Dreh: Heike Makatsch wusste nichts von ihrem „Tatort“-Rauswurf

Heike Makatsch wird fortan nicht mehr als Ermittlerin im „Tatort“ zu sehen sein. Während der Dreharbeiten soll sie von ihrem Aus jedoch nichts gewusst haben.

Mainz/Ulm – Es war der letzte Auftritt von Heike Makatsch (52) als „Tatort“-Ermittlerin Ellen Berlinger: Die Schauspielerin war am vergangenen Sonntag (8. Oktober) ein letztes Mal in der Krimiserie zu sehen. Die Abschiedsfolge „Aus dem Dunkel“ vereinte noch einmal starke 7,45 Millionen Zuschauer vor den TV-Geräten und bescherte dem Ersten damit klar den Tagessieg.

Warum es ausgerechnet Heike Makatsch traf und nicht eine der anderen Krimireihen des SWR, bleibt insbesondere nach den Rekordzahlen ihrer Abschiedsfolge unklar. Doch auch für die Schauspielerin selbst war dieser Rauswurf offenbar eine Überraschung. Laut T-Online soll sie während der Dreharbeiten noch nichts davon gewusst haben: „Weder das Ende des Films noch die Produktion an sich ließen darauf schließen“, heißt es.

Der Sender hingegen begründet die Entscheidung mit Sparmaßnahmen: „Die ‚Tatorte‘ aus Ludwigshafen, Stuttgart und dem Schwarzwald sind in unserem Haus Regelprogramm. Die ‚Tatort‘-Folgen aus Mainz mit Heike Makatsch waren jeweils Einzelentscheidungen, es gibt keinen festen Etat dafür. Wir haben seit 2016 auch nur insgesamt fünf produziert.“

Das Phänomen „Tatort“

Seit der Ausstrahlung der ersten „Tatort“-Folge „Taxi nach Leipzig“ am 29. November 1970, hat sich das wöchentliche Krimi-Format zu einem wahren TV-Phänomen entwickelt und beschert der ARD mit jeder neuen Folge ein Millionenpublikum. Bis heute sind stolze 102 Ermittler in der Erfolgssendung zu sehen gewesen – die meisten Einsätze kann dabei das Münchner Duo Ivo Batic (Miroslav Nemec, 68) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 64) verzeichnen. Von den 22 stetig wechselnden Schauplätzen und Teams – darunter Ludwigshafen, Wien, Stuttgart, Hamburg, Zürich und Bremen – gelten Frank Thiel (Axel Prahl, 62) und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 58) aus Münster als die am beliebtesten, wie eine Umfrage von t-online aus dem Jahr 2022 ergeben hat.

(Quellen: daserste.de, t-online.de)