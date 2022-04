Aktenzeichen XY: Brutaler Überfall auf Jogger – Mann bis heute ohne Gedächtnis

Das Logo der Sendung „Aktenzeichen XY ...ungelöst“ (Archivfoto) © Matthias Balk/dpa

Im April 2021 wird ein Jogger in Bochum Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Der Fall wird jetzt bei Aktenzeichen XY behandelt. Lesen Sie hier, woran das Opfer noch heute leidet:

Die brutale Tat ereignet sich am 15. April 2021 am Naherholungsgebiet „Tippelsberg“ in Bochum (NRW). Um kurz nach Mitternacht entdeckt ein Passant einen Mann verletzt auf dem Boden liegt. Schlimmer als die Verletzungen durch eine Stichwaffe sind aber die Schäden ab seinem Kopf – denn der Mann hat seit diesem Tag sein Gedächtnis verloren! Am Mittwoch (13. April) wird der Fall bei Aktenzeichen XY im ZDF behandelt.

