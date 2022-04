Aktenzeichen XY: Mann kollabiert in Supermarkt und stirbt – keiner weiß, wer er ist

Moderator Rudi Cerne im Studio der Sendung „Aktenzeichen XY ...ungelöst“ (Archivfoto) © Matthias Balk/dpa

In der neuen Folge von „Aktenzeichen XY“ geht es um einen mysteriösen Fall: Ein bislang unbekannter Mann kollabiert in einem Supermarkt in Pirmasens und stirbt. Lesen Sie hier mehr:

Seit dem 18. März 2022 steht die Polizei Rheinland-Pfalz vor einem Rätsel: Ein Mann zwischen 65 und 80 Jahren kollabiert beim Einkauf in einem Pirmasenser Supermarkt und stirbt. Zu dem Verstorbenen liegen keinerlei Papiere vor, Fahndungsaufrufe gingen bislang ins Leere. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise in der ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY“.

MANNHEIM24* fasst zusammen, welche Details zum Fall bei „Aktenzeichen XY“ gezeigt werden.

Bereits seit 1967 unterstützt die ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY" die Polizei bei der Aufklärung von ungeklärten Fällen. Nicht selten sind es die Zuschauer, die den entscheidenen Hinweis liefern, wenn die Ermittler im Dunkeln stehen.