Aktenzeichen XY: Mord an 15-Jähriger – Ermittler hoffen nach 40 Jahren auf Hinweise

„Aktenzeichen XY“: Können die Zuschauer helfen, den Mord an einer Jugendlichen nach fast 40 Jahren endlich aufzuklären? Lesen Sie hier alle Infos zum Fall in der neuen ZDF-Folge:

Wenn die Ermittler auch Jahre nach einem Verbrechen noch keine heiße Spur auf den Täter haben, heißt die letzte Hoffnung oft: „Aktenzeichen XY“. Regelmäßig nimmt sich die ZDF-Sendung auch sogenannter „Cold Cases“ an, die teilweise Jahrzehnte zurückliegen. Auch in der neuen XY-Folge vom 23. Februar 2022 setzen die Ermittler ihre Hoffnung in die XY-Zuschauer – fast vier Jahrzehnte nach dem brutalen Mord an einer 15-Jährigen in Donauwörth (Bayern).

MANNHEIM24* hat alle Informationen zur neuen Folge von „Aktenzeichen XY“ und dem Mordfall Simone Langer, der die Ermittler bereits seit 1983 beschäftigt.

Bei „Aktenzeichen XY“ wird der Fall um die ermordete Simone Langer aus dem Jahr 1983 als einer der Filmfälle gezeigt. Denn bis heute gibt die Kripo die Hoffnung nicht auf, den Mörder des jungen Mädchens zu finden. Und auch ihre Familie hofft, dass Simones Schicksal endlich aufgeklärt wird. *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA