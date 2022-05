Aktenzeichen XY: Mord an Diana Bodi (†48) – Fall wird erneut aufgegriffen

Teilen

„Aktenzeichen XY“ zeigt erneut den Mordfall Diana Bodi (†48). (Fotomontage) © Matthias Balk/dpa/Polizeipräsidium Westpfalz/Montage HEADLINE24

Auch mehr als ein Jahr nach Ausstrahlung bei „Aktenzeichen XY“ gibt es im Mordfall Diana Bodi (†48) noch immer keine konkreten Hinweise. Jetzt wird der Fall erneut aufgegriffen. Lesen Sie hier mehr:

Seit knapp eineinhalb Jahren beschäftigt Ermittler der Mord an der ungarischen Staatsbürgerin Diana Bodi (†48). Die Leiche der Frau war am 14. Dezember 2020 in einer Seitenstraße in Kaiserslautern von Passanten gefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Noch immer ist unklar, wie und durch wen Diana Bodi starb. Bei „Aktenzeichen XY“ wird der Fall jetzt erneut aufgegriffen.

MANNHEIM24 verrät, was im Mordfall Diana Bodi (†48), der bei „Aktenzeichen XY“ ausgestrahlt wird, bisher bekannt ist.

Bereits im März 2021 wurde der Mordfall Diana Bodi (†48) bei „Aktenzeichen XY...ungelöst“ gezeigt. Lediglich sechs Hinweise gingen nach Ausstrahlung der Sendung beim zuständigen Polizeipräsidium Westpfalz ein. (fas)