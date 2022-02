Aktenzeichen XY: Nach 10 Jahren – Zuschauer bringt entscheidenden Hinweis auf Mörderin

Von: Katja Becher

Teilen

Moderator Rudi Cerne im „Aktenzeichen XY“-Studio © Matthias Balk/dpa

10 Jahre lang bleibt die Identität eines Mordopfers ungeklärt – bis ein Zuschauer von „Aktenzeichen XY“ den Ermittlern einen entscheidenden Hinweis liefert.

Seit 1967 unterstützt die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ die Ermittler bei der Aufklärung von Verbrechen. Bis Ende 2021 wurden nach Angaben des Senders in 573 XY-Sendungen mehr als 4.800 Fälle behandelt – dabei war fast jeder dritte Fall ein Mordfall. Nicht selten waren es Zuschauer von „Aktenzeichen XY“, die der Polizei nach Ausstrahlung einer Folge einen wertvollen Hinweis zu den Ermittlungen liefern konnten.

Regelmäßig bietet ZDF den Zuschauern deshalb eine Sondersendung von „Aktenzeichen XY“ zu bereits gelösten Fällen. In der Folge vom 9. Februar 2022 stellt Moderator Rudi Cerne zwei mysteriöse Mord-Fälle vor – und zeigt, was passierte, nachdem diese Verbrechen in der ZDF-Sendung thematisiert wurden. MANNHEIM24* verrät, wie ein „Aktenzeichen XY“-Zuschauer dabei half, den heimtückischen Mord an einem Mann nach 10 Jahren aufzuklären.

Die Sonderfolge von „Aktenzeichen XY“ mit Kriminalpsychologin Lydia Benecke als Gast läuft am Mittwoch, 9. Februar, um 20:15 Uhr im ZDF und im Livestream über zdf.de. *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.