Aktenzeichen XY: Studentin im Schwarzwald verschollen – neue Hinweise durch ZDF-Show?

Das Logo der Sendung „Aktenzeichen XY ...ungelöst“ (Archivfoto) © Matthias Balk/dpa

Aktenzeichen XY - Die ZDF-Show nimmt sich bald dem Fall der vermissten Scarlett S. an, die beim Wandern verschwunden ist. Lesen Sie hier, was bislang bekannt ist:

Seit September 2020 fehlt von der Studentin Scarlett S. jede Spur. Die 26-Jährige macht sich damals in den Schwarzwald auf, um eine Strecke von 120 Kilometern zurückzulegen. Gegen Ende ihrer Tour verschwindet sie am Kurort Todtmoos spurlos. Mehrere große Suchaktionen führen nicht zum Erfolg. Doch ein paar Menschen haben die Hoffnung nicht verloren und sich an die ZDF-Show „Aktenzeichen XY“ gewandt – mit Erfolg.

MANNHEIM24* verrät, was bislang über die Folge bekannt ist, in der es um Scarlett S. gehen wird.

Mitglieder der Facebook-Gruppe „Bitte findet Scarlett“ haben große Hoffnung, dass durch die Ausstrahlung neue Hinweise auftauchen. „Da das Interesse lokal begrenzt ist, wissen zu wenige Menschen über das Verschwinden von Scarlett Bescheid“, sagt Patricia Lindinger von der Gruppe der „Badischen Zeitung“. (dh) MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.