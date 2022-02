Aktenzeichen XY: Nach Sendung – Zuschauer hilft, Frauenmörder zu schnappen

„Aktenzeichen XY“: Immer wieder sind es die ZDF-Zuschauer, die Ermittlern den entscheidenden Hinweis zur Aufklärung eines Verbrechens liefern. Auch im Fall der ermordeten Ivonne R.:

Seit 1967 unterstützt die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ die Polizei bei der Aufklärung ungelöster Fälle. Fast 2.000 Verbrechen konnten seit Ausstrahlung in den 60ern bereits aufgeklärt werden – nicht selten leisten die Zuschauer einen erheblichen Beitrag dazu. In der Vergangenheit konnten bereits diverse Fälle mit Hilfe der Zuschauer gelöst werden, so auch der Fall der ermordeten Ivonne R. aus Rümpel (Schleswig-Holstein).

MANNHEIM24* fasst zusammen, wie Ivonnes Mörder dank eines Zuschauers überführt werden konnte.

Am 25. Oktober 2017 ist Ivonne R. mit ihrem Ex-Lebensgefährten verabredet, um wichtige Papiere zu unterschreiben. Am nächsten Tag fehlt von der 39-jährigen Frau jede Spur. Ihr Ex-Partner erklärt gegenüber den Ermittlern, er habe sie mit dem Auto nach Hause fahren wollen, doch sie sei am Ortsrand ausgestiegen, um zu Fuß weiter zu gehen. Dennoch nimmt die Polizei bei der Vermisstenfahndung nach Ivonne R. den früheren Lebensgefährten genau unter die Lupe. Denn der Mann soll Ivonne am Ende der Beziehung massiv kontrolliert haben. (fas) *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA