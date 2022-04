Mordfall Gabriele Schmidt: TV-Zuschauer von „Aktenzeichen XY“ (ZDF) erhöhen Belohnung für Hinweise

Die fünfjährige Gabriele (kleines Foto) wurde vor fast 40 Jahren ermordet. Nachbarn stehen am Tag nach der Tat am Tatort. © Volker Feuerstein/Archiv Fuldaer Zeitung; Collage: Sabine Kohl

Die fünfjährige Gabriele Schmidt ist am 3. Juni 1983 mitten in Fulda grausam ermordet worden. In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ gingen am Mittwochabend mehrere Hinweise zu dem Verbrechen ein. Wie die Zuschauer außerdem reagierten, lesen Sie hier:

Fulda - In der ZDF*-Sendung „Aktenzeichen XY“ am Mittwochabend (14. April) löste der Fall der fünfjährigen Gabriele Schmidt aus Fulda* bundesweite Betroffenheit aus. Viele Zuschauer lieferten laut der Polizei Osthessen neue Hinweise zu dem Fall. Wie fuldaerzeitung.de* berichtet, wurde die Summe, die als Belohnung für Hinweise in dem Mordfall Gabriele Schmidt ausgelobt wurde, von den „Aktenzeichen XY“-Zuschauern ebenfalls beträchtlich erhöht.

Gabriele Schmidts Eltern kamen nie darüber hinweg, was ihrer Tochter vor rund 40 Jahren widerfuhr. Der Vater verbrachte bis zu seinem Tod 2008 rund 25 Jahre in der Psychiatrie. Die Mutter verließ die osthessische Stadt und wohnte zuletzt in Hamburg. Inzwischen ist auch sie verstorben.