Aktenzeichen XY: Zuschauer erkennen Mordopfer in ZDF-Sendung

Von: Katja Becher

Teilen

Rudi Cerne im Aktenzeichen XY-Studio (Symbolfoto) © Matthias Balk/dpa

Über 20 Jahre lang blieb die Identität eines Mordopfers aus NRW ungeklärt – bis sich zwei Schulfreunde des 25-Jährigen bei „Aktenzeichen XY“ meldeten. Hier lesen Sie mehr zu dem Fall:

Mehr zum Thema Aktenzeichen XY: Sendung zeigt unbekanntes Mordopfer – Zuschauer erkennen Schulfreund

In der neuen Folge von „Aktenzeichen XY“ präsentiert Moderator Rudi Cerne den ZDF-Zuschauern am Mittwoch (23. Februar 2022) nicht nur vier neue Filmfälle, sondern auch ein spannendes Update zu einem Fall, der bereits im September 2021 in einer der XY-Sendungen gezeigt wurde. Es geht um einen Cold Case, der bereits fast 30 Jahre zurückliegt.

MANNHEIM24* verrät, wie zwei XY-Zuschauer dazu beitrugen, die Identität eines Mordopfers endlich aufzuklären – und was die Ermittler bei dem Fall bis heute beschäftigt.

In einem Wald nahe der Gemeinde Ruppichteroth (NRW) finden zwei Jungen im Mai 1994 beim Spielen die Knochen eines Menschen. An Schädelfragmenten deutet der Einschuss eines Projektils auf ein Verbrechen hin. Doch auch wenn eine DNA-Untersuchung 2021 ergibt, dass das Mordopfer ein Mann ist, bleibt die Identität Jahrzehnte ungeklärt. *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA