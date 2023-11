„Unnötigste Sendezeit, die ihr je hattet“: Joko und Klaas kassieren Shitstorm für TV-Aktion

Joko und Klaas enttäuschen ihre Fans mit ihrem neuen Format. Ihre gewonnene Sendezeit setzen sie bei ProSieben für eine Geld-Gewinnaktion ein.

München – Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (40) gewannen am Dienstag, 7. November, in der neuen Folge „Joko & Klaas gegen ProSieben“ mal wieder im Duell gegen ihren Arbeitgeber. Das brachte ihnen wie üblich 15 Minuten Sendezeit ein, die sie zur freien Verfügung nutzen können. Viele Fans sind allerdings gar nicht begeistert, dass das TV-Duo diesen Sendeslot jetzt für eine Schnitzeljagd nutzt, bei der Zuschauer eine Million Euro gewinnen können.

Joko und Klaas verschenken Millionen: Schatzsuche im TV offenbart Koordinaten

Das Konzept: Joko und Klaas haben irgendwo in Deutschland einen Koffer voll Geld versteckt. Darin befinden sich genau eine Million Euro, die demjenigen gehören sollen, der den Koffer findet. Am Mittwoch, 8. November, kündigten die Moderatoren das Spiel an: „Wir werden heute eine Aktion starten, mit der sich ein Leben in Deutschland für immer verändern wird. Wir werden einen Schatz verstecken und jeder von Ihnen hat die Möglichkeit, ihn zu finden.“

Was man dafür tun muss: Rätsel lösen. Es soll sich um die schwierigsten Rätsel „in der Geschichte des Fernsehens“ handeln. Wer diese lösen kann, wird den Koffer voll Geld an einem geheimen Ort in Deutschland finden. Die Lösungen des Rätsels bestünden aus Zahlen, die sowohl die Koordinaten des Schatzes als auch den Code für das Zahlenschloss ergeben sollen.

Bis Dienstag, den 14. November, sind die Moderatoren nun jeden Tag um 20:15 Uhr mit einem neuen Rätsel zu sehen: „Wer sie alle löst, den Koffer findet und öffnet, gewinnt eine Million.“

Fans nicht begeistert: Millionen-Gewinnspiel von Joko und Klaas kommt nicht bei allen an

Kurz nach Beginn des Spiels wurde im Netz bereits fleißig gerätselt. Wie das aber so ist, kommt die Aktion nicht bei allen gut an. Einige Follower der Sendung machen bei X – ehemals Twitter – und Instagram ihrem Unmut über die Schnitzeljagd Luft. „Wenn sonst nichts die Einschaltquoten mehr pushen kann“, ätzt ein User im Netz. Andere merken an, dass es sich bei der Aktion um versteckte Werbung handele: „Was springt für euch bei Pro7 raus?“ Außerdem fordern Zuschauer, dass sich Joko und Klaas lieber „ernsten Themen widmen“ sollten. „Das war die unnötigste Sendezeit, die ihr je hattet.“

Joko und Klaas enttäuschen ihre Fans mit ihrem neuen Format. Ihre gewonnene Sendezeit setzen sie bei ProSieben für eine Geld-Gewinnaktion ein. © ProSieben; ProSieben / Nadine Rupp

Auch schon ein anderes Format des Entertainment-Duos sorgte zuletzt für Unmut bei den Fans. Die „Duell um die Welt“-Zuschauer waren sauer, weil die beste Szene nur bei Joyn statt im TV zu sehen war. Verwendete Quellen: twitter.de; ProSieben