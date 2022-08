Nach „Fernsehgarten“-Kritik: „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher erlebt Charts-Desaster

Teilen

Ronja Forcher brachte gerade ihr Debütalbum „Meine Reise“ heraus. © Screenshot Instagram/ronjaforcher und Screenshot ZDF/Fernsehgarten 24.07.22

Ronja Forcher präsentierte gerade im „Fernsehgarten“ einen Song aus ihrem Debütalbum „Meine Reise“. Die Platte stieg danach in die Charts ein. Allerdings nur auf Platz 53.

Mainz – Ronja Forcher (26) spaltet mit ihrer Schlagermusik derzeit das Netz. Die Schauspielerin – bekannt aus der ZDF-Sendung „Der Bergdoktor“ – brachte 2021 ihre erste Single „Danke“ heraus, nun folgt ihr Debütalbum „Meine Reise“. Die Single-Auskopplung „Buch mit vielen Seiten“ präsentierte die 26-Jährige gerade im ZDF-„Fernsehgarten“. Die Chartplatzierung des Albums könnte allerdings noch besser sein.

Zuschauer kritisierten Ronja Forcher im „Fernsehgarten“

Ronja Forcher zeigte sich begeistert nach ihrem Auftritt im „Fernsehgarten“ und schrieb an Moderatorin Andrea Kiewel via Instagram direkt eine Dankesbotschaft. Einige Zuschauer waren aber eher genervt von der Darbietung am 24.07.22. Das Album, aus dem ihr vorgetragenes Lied stammt, erschien schon eine Woche vorher, am 15.07.22.

Ein Blick auf die offiziellen deutschen Album-Charts zeigt: In der Woche des Erscheinens (15.07.2022 - 21.07.2022) spielte das Forcher-Album keine Rolle. Eine Woche später, nachdem auch der Auftritt im „Fernsehgarten“ im TV lief (22.07.2022 - 28.07.2022), war es plötzlich vertreten – allerdings nur auf Platz 53 von 100.

Nur Platz 53 für Debütalbum von Ronja Forcher – nächster Auftritt abgesagt

Eigentlich hätte die „Bergdoktor“-Schauspielerin der Platte mit einem Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ noch einmal einen weiteren Push geben wollen – daraus wird jetzt aber leider nichts. Ronja Forcher erlebte einen Rückschlag: Die Schlagersängerin musste kurzfristig ihren Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ absagen. „Bin krank“, verkündete sie auf Instagram.

Ronja Forchers Album stieg in die Charts auf Platz 53 ein. © Screenshot offiziellecharts.de 22.07.22-28.07.22

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Auch der „Bergdoktor“ selbst steht gerade in den Schlagzeilen. Hans Sigl bekommt seine eigene TV-Sendung bei RTL. Verwendete Quellen: instagram.com/ronjaforcher; tz.de; offiziellecharts.de/charts/album; ZDF Fernsehgarten 24.07.22