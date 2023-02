„Alle denken, sie wissen die Wahrheit“: Yvonne Woelke äußert sich zu angeblicher Affäre mit Peter Klein

Von: Claire Weiss, Lukas Einkammerer

Auch nach der 16. Dschungelcamp-Staffel sorgen die Affären-Gerüchte um Peter Klein und Yvonne Woelke für Furore. Nach den Anschuldigungen von Iris Klein meldet sich Yvonne zu Wort. Die Schauspielerin spricht gegenüber RTL offen über den Fremdgeh-Skandal.

Update vom 04. Februar 2023, 22:00 Uhr: Nach tagelangem hin und her, Iris Kleins Krankenhaus-Schock und einem sehr verdächtigen Knutsch-Video von Peter Klein und Yvonne Woelke, redet die vermeintliche Affäre von Iris‘ Ehemann nun zum ersten Mal Tacheles. In einer ersten Vorschau auf ein Interview mit RTL, das am Sonntag (5. Februar) veröffentlicht werden soll, spricht sie ganz offen über die Affären-Gerüchte, die seit Iris‘ wütenden Instagram-Postings einfach nicht verstummen wollen.

„Alle denken, sie wissen die Wahrheit. Letztendlich wissen die Wahrheit nur zwei Leute: Peter und ich“, erklärt Yvonne Woelke und beteuert: „Wir hatten nie eine Affäre, wir hatten nie was miteinander gehabt, das unterstreiche ich jetzt auch noch einmal.“ Auch zu Iris Klein verliert die Schauspielerin ein paar Worte. „Alle sagen, sie ist das Opfer“, lässt sie verlauten und zieht schließlich ein unmissverständliches Fazit: „Wenn er sie betrogen hat, dann nicht mit mir.“ Es bleibt abzuwarten, ob und wie Iris und ihre Familie auf diese Schilderungen reagieren werden.

Haben Yvonne Woelke und Peter Klein eine Affäre oder nicht? Im Interview mit RTL äußert sich die Schauspielerin zum Dschungelcamp-Skandal des Jahres. © IMAGO/Photopress Müller; IMAGO/STAR-MEDIA (Fotomontage)

Erstmeldung vom 31. Januar 2023: Australien - Sowohl Yvonne Woelke (41) als auch Peter Klein (63) hausen derzeit im Versace-Hotel in Australien - und das mitterweile schon seit zwei Wochen. Yvonne Woelke ist mit Djamila Rowe (55) angereist, Peter Klein mit seinem Schwiegersohn Lucas Cordalis (55). Doch während sich Lucas im Dschungelcamp streitet, entfacht außerhalb der Reality-Show das viel größere Drama.

Iris Klein wirft Peter vor, sie zu betrügen

Iris Klein (55) wirft ihrem Ehemann vor, sie in Australien mit Yvonne Woelke betrogen zu haben. Beide streiten das Gerücht vehement ab. Doch Iris Klein will nichts davon hören. Sie hat ihre Taschen bereits gepackt und will ohne ihren Mann zurück nach Deutschland ziehen. Ihrer Ehe möchte sie nach 20 Jahren wohl keine zweite Chance mehr geben.

Iris Klein (Mitte) ist überzeugt, dass ihr Mann Peter eine Affäre mit Yvonne hat. © Imago

Doch nicht nur die Beziehung der beiden „Goodbye Deutschland“-Auswanderer leidet aktuell. Auch Yvonnes Mann redet kein Wort mehr mit ihr, seit er von den Gerüchten erfahren hat. Und als wäre das nicht schlimm genug, muss Yvonne es in Australien noch mit den restlichen Dschungelcamp-Begleitern aushalten. Und die machen es der 41-Jährigen scheinbar nicht gerade einfach.

Yvonne wird von den restlichen Dschungelcamp-Begleitern ausgegrenzt

Wie bild.de berichtet, wird Yvonne von den anderen Begleitern ausgegrenzt. „Wenn ich mich zu den anderen Begleitern setze, stehen sie einfach auf. Sie gehen oder hören auf zu reden.“ Wie die anderen mit ihr umgehen, grenze fast schon an Mobbing. „Als ich einige der Leute fragte, was sie heute Abend machen, antworteten sie ‚Keine Ahnung‘“. Aber: „Zwei Minuten später saßen sie dann im Auto und gingen aus.“ Außerdem hat die 41-Jährige das Gefühl, dass die anderen VIPs hinter ihrem Rücken über sie tuscheln und sie wie „die Böse“ in dem Klein-Drama behandeln.

