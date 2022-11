Kandidaten, Sendezeiten, alle Infos: Die neue Staffel „Bachelor in Paradise“ ab 3.11. bei RTL+

Ur-Bachelor Paul Janke ist auch in diesem Jahr wieder als Barkeeper bei „Bachelor in Paradise“ am Start © RTL / René Lohse

Am 3. November startet endlich die neue Staffel von „Bachelor in Paradise.“ Hier gibt es alle Infos über die Kandidaten, die Sendetermine sowie das kostenlose Streamen in der Mediathek RTL+.

Mexiko - Das lange Warten hat endlich ein Ende. Am 3. November geht bei RTL+ die neue Staffel von „Bachelor in Paradise“ an den Start. Wer es beim „Bachelor“ oder der „Bachelorette“ bisher nicht geschafft hat, die letzte Rose zu ergattern, hat nun noch einmal die Chance auf die große Liebe.

Bachelor in Paradise: Paul Janke unterstützt die Singles bei der Liebessuche

Unterstützt werden die Teilnehmer erneut von Ur-Bachelor und Liebesbotschafter Paul Janke (41). Der mixt in seiner Funktion als Barkeeper den liebeshungriges Singles nicht nur Cocktails, sondern steht ihnen auch mit Rat und Tat zur Seite.

Das sind die diesjährigen „Bachelor in Paradise“-Kandidaten

Chiara (24) - „Bachelor" 2022 - Lebensmotto: Mit Beliebtheit schreibt man keine Geschichte. Also mach, was dich glücklich macht – egal, ob andere dich mögen oder nicht

Emily (24) - „Bachelor" 2022 - Lebensmotto: Leben und leben lassen

Jade (28) - „Bachelor" 2019, „Bachelor in Paradise" 2019 - Lebensmotto: Einfach machen

Jana-Maria (30) - „Bachelor 2022" - Lebensmotto: Du lebst nur einmal – jetzt oder nie

Jennifer (27) - „Bachelor" 2020 - Lebensmotto: Everything happens for a reason

Stephie (27) - „Bachelor" 2021 - Lebensmotto: Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden

Danilo (27) - „Die Bachelorette" 2019 (Schweiz) - Lebensmotto: Liebe, denn in dieser Welt gibt es genug Hass

Leon (35) - „Die Bachelorette" 2021 - Lebensmotto: Ich könnte, wenn ich wollte

Max (33) - „Die Bachelorette" 2021 - Lebensmotto: Glaube an dich und denk positiv, dann erreichst du dein Ziel

Tom (34) - „Die Bachelorette" 2022 - Lebensmotto: Habe keine Angst davor, glücklich zu sein und mach das worauf du Lust hast

Umut (25) - „Die Bachelorette" 2022 - No risk no fun

Vadim (31) - „Die Bachelorette" 2018 - Lebensmotto: Wenn etwas nicht passt, darf man es auch nicht erzwingen

Yannick (28) - „Die Bachelorette" 2022 - Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Durch meine Individualität

Bachelor in Paradise: Sendetermine bei RTL

Die genauen Sendetermine hat RTL bisher noch nicht bekannt gegeben, auch ist nicht klar, über wie viele Folgen die aktuelle Staffel verfügen wird. Geht man jedoch wie 2021 von 9 Folgen aus, sowie einer wöchentlichen Veröffentlichung aus, ergeben sich folgende Sendetermine:

Folge 1: Donnerstag, 3. November 2022

Folge 2: Donnerstag, 10. November 2022

Folge 3: Donnerstag, 17. November 2022

Folge 4: Donnerstag, 24. November 2022

Folge 5: Donnerstag, 1. Dezember 2022

Folge 6: Donnerstag, 8. Dezember 2022

Folge 7: Donnerstag, 15. Dezember 2022

Folge 8: Donnerstag, 22. Dezember 2022

Folge 9: Donnerstag, 29. Dezember 2022

Bachelor in Paradise: alle Folgen kostenlos in der Mediathek RTL+

„Bachelor in Paradise“ kann man kostenfrei in der Mediathek RTL+ (ehemals TVNOW) streamen. RTL+ bietet zwar auch ein kostenpflichtiges Premiumangebot an, doch wahre Sparfüchse wissen, wie es auch ohne geht. Dafür muss man sich nur auf der Plattform registrieren. Sobald die Anmeldung erfolgt ist, kann es auch direkt losgehen.