Alle „Kampf der Realitystars“-Kandidaten 2023 im Überblick

Cast der 4. Staffel

Die RTLZWEI-Show „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ geht ab dem 12. April wieder in eine neue Runde. Der bunt zusammengewürfelte Cast verspricht jetzt schon gutes Unterhaltungspotenzial

Thailand – Auch in diesem Jahr bilden Sommer, Sonne und Sandstrand die perfekte Kulisse für einen der härtesten sowie unterhaltsamsten Wettstreite im deutschen Trash-TV. Für „Kampf der Realitystars“ hat RTLZWEI einen Cast aus 23 Promis der Reality-TV-Szene zusammengestellt, die einander den Rang streitig machen werden. Auf der Liste stehen Models, Schauspieler, Musiker sowie Trash-TV-Ikonen. Wer beerbt Vorjahressiegerin Elena Miras (30) und erhält nicht nur den Titel „Realitystar 2023“, sondern auch noch das Preisgeld von 50.000 Euro? Hier kommen alle Kandidaten in der Übersicht.

+ Bei „Kampf der Realitystars“ sind auch in diesem Jahr wieder einige mehr oder minder bekannte Promis vertreten, darunter Sarah Knappik, Daniel Schmidt, Daisy Dee, Matthias Mangiapane, Serkan Yavuz (oben v.l.n.r.), Paul Janke, Antonia Hemmer, Ingrid Pavic, Uschi Hopf (mittig v.l.n.r.) und Manni Ludolf (unten) © RTLZWEI

Diese Models treten bei „Kampf der Realitystars“ gegeneinander an

Giulia Siegel (48): Das Model ist längst ein alter Hase im Trash-TV-Business. Bereits 2009 war Giulia Siegel im Dschungelcamp zu Gast. Später folgten Formate wie „Das Sommerhaus der Stars“ (2017), oder auch „Temptation Island V.I.P.“ (2020). Sie soll laut BILD-Infos sogar die „Promis unter Palmen“-Staffel (2021) gewonnen haben. Allerdings wurde das Format nach dem Tod von Willi Herren (†45) nicht mehr ausgestrahlt.

Sarah Knappik (36): Ihre ersten Gehversuche machte gebürtige Hessin bereits 2008 bei der ProSieben-Castingshow„Germany‘s Next Topmodel“. Durch ihre polarisierende Art wurde ihre Teilnahme bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ 2011 von einem großen Medieninteresse begleitet. Im Dschungelcamp erhielt Sarah Knappik unter anderem den Spitznamen „Sarah Dingens“. Als „Sarah K“ macht sie inzwischen auch Ausflüge in die Musikwelt.

Emmy Russ (23): Als das süße Blondchen verdrehte Emmy Russ schon bei „Beauty & the Nerd“ den Kandidaten den Kopf. Das 23-jährige Model ist bereits seit 2015 im Reality-TV-Business aktiv. Neben Reality-Soaps wie „Berlin – Tag & Nacht“ glänzte sie auch in Sat.1-Formaten wie „Promi Big Brother“ oder „Promis unter Palmen“.

„Kampf der Realitystars“ – Bekannte Gesichter aus den Kuppelshows

Paul Janke (41): Obwohl er erst in der zweiten Staffel der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ (2012) Rosen verteilte, gilt Paul Janke immer noch als der Ur-“Bachelor“ im Reality-TV. Der 41-jährige Fußballer ist im Wettkampf erprobt und hat sich auch schon auch bei sämtlichen TV-Sportformaten wie „Ninja Warrior Germany“, „Schlag den Star“ oder auch „Das große Sat.1 Promiboxen“ ausgetobt.

Eva Benetatou (30): Für ihre Teilnahme bei „Der Bachelor“ gab Eva Benetatou sogar ihren Beruf als Flugbegleiterin auf. Allerdings winkte ihr beim Kampf um das Herz von Bachelor Andrej Mangold (36) nur der zweite Platz. 2020 trafen sich beide als Konkurrenten im „Sommerhaus der Stars“ wieder, wo Mangold wegen Mobbing ihr gegenüber stark kritisiert wurde.

Lukas Baltruschat (28): Bereits 2022 war Lukas Baltruschat seinem Ziel ganz nah. In der Datingshow „Die Bachelorette“ schaffte es der Hamburger bis ins Finale. Allerdings entschied sich Sharon Battiste (31) für seinen Konkurrenten.

Die Allesverwerter bei „Kampf der Realitystars“: Diese 3 Kandidaten kennen sich mit Schrott aus

Matthias Mangiapane (39): Der Deutsch-Italiener startete seine Karriere beim Fernsehsender VOX mit Formaten wie „Ab ins Beet!“ (2011/12) oder „Hot oder Schrott – die Allestester“. Matthias Mangiapane trägt das Herz auf der Zunge. Jedoch nicht immer zu seinem Vorteil, weshalb er auch schon mal beim großen „Promi-Büßen“ (ProSieben) antreten musste.

Manni Ludolf (60): Er dürfte wohl Deutschlands bekanntester TV-Schrotthändler sein. Manfred ‚Manni‘ Ludolf eroberte gemeinsam mit seinen Brüdern mit der Doku-Soap „Die Ludolfs – 4 Brüder auf‘m Schrottplatz“ (DMAX) ein Millionenpublikum. Später drohte ein Rechtsstreit die Brüder zu entzweien. Jetzt feiert Manni bei „Kampf der Realitystars“ sein Comeback.

Uschi Hopf (81): Bei „Hot oder Schrott – Die Allestester“ hat sich auch Uschi Hopf als Produkttesterin bereits einen Namen gemacht. Die 81-Jährige hat immer einen flotten Spruch auf Lager und wird vor allem mit ihrer Herzlichkeit in der Sala punkten.

Für diese „Kampf der Realitystars“-Kandidaten heißt es Duell statt Duett

Daisy Dee (52): Von 1996 bis 2004 startete Daisy Dee als VIVA-Moderatorin richtig durch. Neben ihrer Show „Club Rotation“ moderierte sie auch das Musikformat „Ritmo“, in welchem ausschließlich spanische und lateinamerikanische Klänge den Ton angaben. Mit Rhythmus im Blut wagt sie sich jetzt auch in den Ring der Realitystars.

Percival Duke: Der in Deutschland lebende Rocksänger und Songwriter wurde 2012 durch die Gesangs-Castingshow „The Voice of Germany“ bekannt. Zum Sieg hat es jedoch nicht gereicht. Auch zwei Jahre später scheiterte sein ESC-Song-Beitrag „Big Girl“ bereits bei „Unser Song für Dänemark“. Aber alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei.

Bernd Kieckhäben (33): Auch Bernd Kieckhäben stand bislang noch nicht auf dem Siegertreppchen. 2009 belegte er den 5. Platz bei „Deutschland sucht den Superstar“. Seit drei Jahren ist er auch unter seinem Künstlernamen BÈK unterwegs. Neben eigenen Songs komponiert er auch Lieder für andere Künstler, wie der Dschungelcamp-Siegerin Jenny Frankhauser (30).

Diese „Kampf der Realitystars“-Kandidaten haben schon mal gewonnen

Aneta Sablik (34): Die polnische Sängerin ging 2014 als Siegerin aus der elften Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ hervor. Ihr Hit „The One“ erreichte sogar den ersten Platz der deutschen, österreichischen und Schweizer Single-Charts. Die 34-Jährige bringt fast jährlich immer wieder neue Singles auf den Markt.

Antonia Hemmer (22): Sie ist gerade mal 22 Jahre alt und hat schon ihren ersten TV-Sieg eingeheimst. Bekannt wurde Antonia Hemmer als Kandidatin bei der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“, wo sie um das Herz von Bauer Patrick Romer (27) kämpfte. Mit ihm gewann sie schließlich auch „Das Sommerhaus der Stars“. Kurz danach trennte sich das Pärchen allerdings. Nun ist Antonia im Alleingang in der Sala unterwegs.

Sascha Sirtl (45): Der Jubel war groß für Sascha Sirtl, als er 2005 die Sat.1-Show „Big Brother“ gewann. Doch von dem Gewinn von einer Million Euro blieb nach Prüfung des Bundesfinanzhofs nicht mehr viel übrig, denn der Betrag war steuerpflichtig. Nur hatte Sirtl bereits die Hälfte des Gewinns ausgegeben.

In diesen „Kampf der Realitystars“-Kandidaten schlummert mächtig viel Potenzial

Jay Sirtl (45): Die Zuschauer müssen sich nicht wundern, wenn sie plötzlich doppelt sehen. Denn Jay Sirtl ist der Zwillingsbruder von Sascha Sirtl. Bekannt wurde er in der Rolle des Marc Straubinger in der Reality-Soap „Köln 50667“. Ob es im Finale zu einem Bruder-Battle bei „Kampf der Realitystars“ kommen wird?

Tim Sandt (31): Der Unternehmer wurde vor allem an der Seite von Ex-DSDS-Kandidatin Annemarie Eilfeld (32) bekannt. Die beiden sind schon seit 2017 ein Paar und haben auch schon im „Sommerhaus der Stars“ ihr Reality-TV-Potenzial unter Beweis gestellt. Jetzt geht Tim ohne seine Annemarie an den Start.

Nico „Patsche“ Patschinski (46): Er ist noch ein Neuling auf dem Reality-TV-Parkett. Doch als Profi-Fußballer dürfte Nico Patschinski (mit Spitznamen „Patsche“) mit dem notwendigen Kampfgeist in die Wettkämpfe gehen. Er spielte unter anderem für Union Berlin sowie den FC St. Pauli, dem er 2002 sogar zum „Weltpokalsieger“ verhalf.

Geballte Frauenpower bei „Kampf der Realitystars“: Sulikowski, Pavic, Jerofke

Jéssica Sulikowski (29): In der TV-Serie „Schwester – Volle Dosis Liebe“ verkörperte Jéssica Sulikowski 2018 die Hauptrolle der „Josie Lerke“. Ein Jahr später erprobte sie bei „Berlin – Tag & Nacht“ ihr Talent als Gegenspielerin in der Rolle der „Olivia Alves“.

Ingrid Pavic (36): Erstmals wurde die deutsch-kroatische Reality-TV-Darstellerin 2011 mit ihrer Teilnahme bei „Big Brother“ bekannt. Nur ein Jahr später erhielt sie bereits ihre eigene Doku-Soap mit dem Titel „Ingrid auf der Suche nach dem Glück“ bei RTZWEI. Beim RTL-Format „Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika“ legte sie geballte Frauenpower aufs Parkett und ergatterte den 5. Platz.

Peggy Jerofke (46): Auch „Goodbye Deutschland“-Star Peggy Jerofke ist eine Frau, die anpackt. Nachdem sie ihren Job als Bürokauffrau sattgehabt hatte, wanderte sie nach Mallorca aus, um ein eigenes Lokal zu eröffnen. Gemeinsam mit ihrem Ex Steff Jerkel (53) war sie 2021 noch im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Seit November 2022 gehen beide allerdings getrennte Wege. Nach und nach scheinen sie sich allerdings wieder anzunähern.

Daniel Schmidt vs. Serkan Yavuz: Wer hat mehr Chancen auf den Sieg bei „Kampf der Realitystars“?

Serkan Yavuz (29): Serkan Yavuz hat mit seinen 29 Jahren auch schon einiges an Reality-TV-Erfahrung gesammelt. Bekannt wurde er durch seine Teilnahme bei diversen Kuppel- und Datingshows, wie „Die Bachelorette“. Bei „Bachelor in Paradise“ ging er sogar zweimal an den Start. 2022 hat es sogar schon für die RTL-Show „Prominent getrennt“ gereicht.

Daniel Schmidt (39): Er gilt wohl als der untypischste Reality-TV-Teilnehmer im gesamten Kader. Denn eigentlich hat Daniel Schmidt als Kneipen-Wirt an der Reeperbahn Karriere gemacht. Sein Buch „Elbschlosskeller“ wurde zum Spiegel-Bestseller. Er kümmert sich auf seinem Kiez aber auch um Obdachlose und Hilfsbedürftige. Mit seiner sozialen Ader dürfte sich der 39-Jährige als idealer Teamplayer bei „Kampf der Realitystars“ erweisen. Verwendete Quellen: rtl2.de, unternehmen.rtl2.de

Rubriklistenbild: © RTLZWEI