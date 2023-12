Erst mal keine neuen Folgen: ARD pausiert beliebte Krankenhausserie

Die ARD-Serie „In aller Freundschaft“ zeigt im Dezember noch eine Doppelfolge. Ab dann steht allerdings eine längere Pause für die Sachsenklinik an.

Leipzig – Fans der Serie „In aller Freundschaft“ müssen jetzt stark bleiben: Eigentlich kommt jeden Dienstagabend eine neue Folge der beliebten ARD-Krankenhausserie. Gerade als sich die Zukunft der Ehe von Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch, 52) und Oberschwester Arzu Ritter (Arzu Bazman, 46) zuspitzt, müssen Zuschauerinnen und Zuschauer 2023 noch mehrmals auf neue Folgen aus der Sachsenklinik verzichten.

„In aller Freundschaft“: Vorerst letzte Doppelfolge im Dezember

Zuerst sorgte ein DFB-Länderspiel für Änderungen im TV-Programm, nun hat der Sender eine längere Winterpause der Serie „In aller Freundschaft“ angekündigt. Diese soll sich sogar bis in den Januar hineinziehen. Am 19. Dezember können Zuschauerinnen und Zuschauer dann nochmals ab 20:15 Uhr sowie ab 21:00 Uhr mit einer Doppelfolge in den Klinikalltag um unter anderem Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 68) oder Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 57) eintauchen.

Bei der zweiten Episode des Sachsenklinik-Doppelpacks handelt es sich um die Weihnachtsfolge „Weihnachtswelten“: Wie der Sender bereits mitteilte, wird darin Pflegerin Miriam Schneider (Christina Petersen, 33) auf wundersame Weise zur Chirurgin Dr. Miriam Schneider, als sie aus dem Fahrstuhl steigt. Erst als sie den Fahrstuhltechniker als Patienten bekommt, ahnt sie, dass er auch der Schlüssel zu dem Ganzen sein könnte.

So geht es weiter: Neue „In aller Freundschaft“-Folgen ab Januar 2024

Nach der Weihnachtsausgabe hat das Warten auf neue Folgen aber endlich ein Ende: Ab dem 23. Januar geht es wie gewohnt mit Neuem aus der Sachsenklinik weiter. Und auch da geht es spannend zu: Vanessa Ewerbeck (Berit Vander, 25) wird in der Sachsenklinik behandelt. Sie hofft wegen eines fortgeschrittenen Zervixkarzinoms durch Radio-Chemo und Antikörper-Therapie mehr Lebenszeit zu gewinnen. Unterdessen landet auch Paartherapeutin Vivien Meinhart voller Blut im Krankenhaus.

Die ARD-Krankenhausserie „In aller Freundschaft“ ist die bislang erfolgreichste deutsche Krankenhausserie. Der MDR sendet sie seit 1998 im Hauptprogramm. Bis jetzt gibt es 26 Staffeln mit mehr als 1.000 Episoden. Bis 2026 sollen aktuell noch zwei weitere Staffeln geplant sein.

Im kommenden Jahr geht es auch im ZDF mit einem TV-Arzt weiter: „Der Bergdoktor“ geht in die 17. Staffel – und Hans Sigl verriet auch schon, wie es danach mit der Sendung weitergeht Verwendete Quellen: MDR, tvmovie.de