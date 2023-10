Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten

Von: Matthias Kernstock

Ohrfeige beim Bachelor, Mobbing im „Sommerhaus der Stars“ oder Schauspieler bei „Schwiegertochter gesucht“: Die Fotostrecke zeigt die größten TV-Skandale im deutschen Fernsehen der letzten Jahrzehnte.

Köln - Skandale sind für einige Promis wie die Luft zum Atmen. Besonders in Reality-Shows gelten Skandale als Standard. Dort heißt es oft: Polarisieren, was das Zeug hält. Wie unsere fünf größten TV-Skandale zeigen, kann das offensichtlich auch nach hinten losgehen.

Bachelor: Yeliz Koc gibt Daniel Völz eine Ohrfeige

Eigentlich wollte Yeliz Koc (27) 2018 bei „Der Bachelor“ ihre große Liebe finden. Wie so oft bei der Datingshow endete auch ihre Reise mit einem gebrochenen Herzen. Das ließ die Kosmetikerin nicht einfach so auf sich sitzen. Kurzerhand gab sie ihrem Herzensbrecher Daniel Völz statt einer Abschiedsumarmung eine ordentliche Schelle.

Ob verdient oder nicht, Yeliz Koc schaffte es sicherlich unter anderem durch diese Szene in die Öffentlichkeit. Mittlerweile gilt sie nicht nur als TV-Star, sondern auch als erfolgreiche Influencerin. Bachelor Dominik Jahre später auch hart im Nehmen sein. Denn von seinen Mädels kassiert er gleich mehrere Ohrfeigen in kürzester Zeit.

Bachelor: Melanie Müller steigt mit Jan Kralitschka nackt in den Whirlpool

Platz zwei geht an Melanie Müller (32), auch bekannt als Skandalnudel des deutschen Fernsehens. Ihren Sprung in die Öffentlichkeit schaffte das damalige Erotik-Model mit viel Haut. So stieg die Blondine bei „Der Bachelor“ 2013 einfach mal nackt zu Jan Kralitschka in den Whirlpool. Immerhin auch ihr half sicherlich solch skandalöser Auftritt am Ende in die Öffentlichkeit. Mittlerweile gehört sie zu einer der bekanntesten Reality-Stars und gewann sogar ein Jahr nach „Der Bachelor“ das Dschungelcamp.

„Promis unter Palmen“ wird zu „Mobbing unter Palmen“

Sowas hatte es bis dahin noch nie gegeben: schlimmstes Mobbing vor laufender Kamera. TV-Zuschauer ließ „Promis unter Palmen“ 2020 sprachlos und entsetzt zurück. Nach dem Motto „Alle gegen einen“ hetzten und mobbten die Kandidaten Luxuslady Claudia Obert (59) aus der Show. Besonders Bastian Yotta (44) geriet mit solchen Szenen in die Schlagzeilen. Am Ende nahm er trotzdem die 100.000 Euro Preisgeld mit nach Hause. Platz drei für „Mobbing unter Palmen“.

„Sommerhaus der Stars“ wird zum „Mobbinghaus der Stars“

Eine Fortsetzung von „Promis unter Palmen“ leisteten sich die „Sommerhaus“-Kandidaten 2020. Einzig und allein mit dem Unterschied, dass ihr Opfer nicht Claudia Obert, sondern Eva Benetatou (28) hieß. Zur großen Überraschung: Das Favoriten-Paar Ex-Bachelor Andrej Mangold (34) und seine damalige Freundin Jennifer Lange (27) galten im Sommerhaus der Stars als Anführer der Mobbing-Gruppe. Für Zuschauer ein „No-Go“. Nach der Show verlor das einstige Traumpaar nicht nur etliche Follower, sondern erhielt Morddrohungen und Hass in Netz. Platz vier für das Mobbinghaus der Stars.

Jan Böhmermann schleicht sich bei „Schwiegertochter gesucht“ ein

Platz eins geht an Satiriker Jan Böhmermann (40), der mit seiner Aktion nicht nur TV-Zuschauer zum Lachen brachte, sondern sogar Mängel im deutschen TV aufdeckte. 2016 schmuggelte der „Neo Magazin Royale“-Moderator zwei Schauspieler in die RTL-Kuppelshow „Schwiegertochter gesucht.“ Seine Lockvögel zeigten, wie Kandidaten bei Moderatorin Vera Int-Veen bloß gestellt werden. Mittlerweile zog die Sendung (gezwungenermaßen) eine Konsequenz. Die Sendung führt in den letzten Jahren sämtliche Änderungen durch und gilt nun schon fast als „langweilig“ bei Fans.