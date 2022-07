Danni Büchners Sohn war ein Jahr lang arbeitslos - „Mama zahlt für alles“

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Volkan Karabas muss arbeiten gehen, weil Mama Danni Büchner nicht mehr für alles zahlen will © RTL+

Wer Geld ausgeben kann, der kann dafür auch arbeiten, denkt sich Danni Büchner und lässt ihr zwei ältesten Kinder im Café jobben. Volkan muss fünf Stunden am Tag arbeiten - zu viel, behauptet er. Seiner Mutter nach der Arbeit im Haushalt zu helfen, kommt für ihn nicht in Frage.

Mallorca - Mit fünf Kindern und einer steilen TV-Karriere hat Danni Büchner ständig alle Hände voll zu tun. Dennoch findet sie Zeit, um den Haushalt zu schmeißen und feiern zu gehen. Nachdem er ein Jahr arbeitslos war, soll ihr Sohn Volkan (20) jetzt auch endlich erfahren, was harte Arbeit bedeutet, kann sich mit seinem Arbeitsalltag jedoch nicht so ganz abfinden.

Joelina und Volkan Karabas jobben im Café in Cala Millor

Danni Büchner hat fünf Kinder - zwei von ihnen sind mittlerweile in einem Alter angekommen, wo sie für ihr Geld arbeiten müssen, denn die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin hat keine Lust ständig für ihre erwachsenen Kinder zahlen zu müssen. So haben sich Joelina (23) und Volkan Karabas einen Job im Café ergattern können. Der 20-Jährige findet sich erst in seinen neuen Arbeitsalltag ein und jobbt nur fünf Stunden am Tag - zu viel für Volkan.

Volkan jobbt 5 Stunden am Tag im Café als Servicekraft © RTL+

Das Härteste an seinem Arbeitsalltag sei nämlich das Arbeiten an sich, wie der 20-Jährige in der neuen Folge „Goodbye Deutschland“ offenbart. Nach einer 5-Stunden-Schicht ist Volkan zudem so fertig, dass er seine Mama nicht im Haushalt unterstützen kann: „Wenn ich jetzt den ganzen Tag am Arbeiten bin, ist natürlich irgendwann keine Kraft mehr da oder keine Nerven übrig, um mitzuhelfen“, klagt der 20-Jährige. Für Danni Büchner unverständlich - Schließlich macht sie dies seit Jahren tagtäglich.

Danni Büchner zahlt für alles

„Ich bin dankbar, dass Mama mich noch nicht rausgeschmissen hat“. Schließlich würde Danni Büchner für alles zahlen: „Mama zahlt Strom, Mama zahlt dafür, dass ich hier wohnen kann, Mama zahlt für Tank, Mama zahlt für WLAN“, die Liste ist vermutlich unendlich lang. Ob sich Volkan bald aufraffen kann und motivierter zur Arbeit geht, wird sich noch zeigen.

„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens: 20 unglaubliche Fotos ihrer Body-Transformation Fotostrecke ansehen

Während ihre Geschwister mit dem Arbeitsalltag zu kämpfen haben, hat Jada (18) ganz andere Probleme. Die Tochter von Danni Büchner hat „richtigen Liebeskummer“. Deshalb möchte sich die 18-Jährige nach zwei Beziehungen lieber erstmal auf sich selbst konzentrieren. Verwendete Quellen: RTL+