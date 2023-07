Alles geht schief: Brautkleid-Papst Uwe Herrmann will bei „Goodbye Deutschland“ Mallorca erobern

Uwe Herrmanns Business-Ausflug nach Mallorca läuft nicht so wie geplant. Haufenweise Probleme machen ihm das Geschäft schwer.

Mallorca – Uwe Herrmann (60) ist ein bekannter Name in der deutschen Showbiz-Branche und seine Brautkleider haben schon viele Frauen an ihrem großen Tag glücklich gemacht. Auf Mallorca will sein Geschäft aber nicht so recht abheben, wie er nun selbst erfahren musste. Bei „Goodbye Deutschland“ versuchte er sein Glück und stieß dabei auf unerwartete Herausforderungen.

„Zwischen Tüll und Tränen“ auf Mallorca: Uwe Herrmann bei „Goodbye Deutschland“

Uwe Herrmann hatte sich das offenbar ganz toll vorgestellt: Seine Sendung „Zwischen Tüll und Tränen“ läuft bei Vox als eine der erfolgreichsten Shows des Senders und verzeichnet jedes Mal etwa 0,7 Millionen Zuschauer. „Goodbye Deutschland!“ wird ebenfalls regelmäßig von etwa einer Million Menschen geschaut. Warum also nicht mal ein „Cross-Over“ veranstalten? Die Antwort ist wohl: Weil es nicht zusammen passt.

Unter einem Teaser-Video zu der neuen Folge, das „Goodbye Deutschland“ auf dem offiziellen Instagram-Kanal @goodbyedeutschland.vox postete, wird fröhlich angekündigt: „Der Brautkleider-Papst alias Uwe Herrmann möchte Mallorca im Sturm erobern, seine Brautkleider an die Frau bringen und sich dort ein weiteres Standbein aufbauen. Wird ihm das gelingen?“ Schon im Video wird deutlich: Das gestaltet sich schwieriger als gedacht.

Uwe Herrmann scheitert auf Mallorca: Zuschauer haben es kommen sehen

Der Grund ist unter anderem Uwe Herrmanns Herangehensweise ans Verkaufen seiner Kleider. Mit einem Pop-up-Store wolle er Touristen und Einheimische glücklich machen, verrät er. Eine potenzielle Partnerin für Hochzeits-Dekorationen rät ihm vom Pop-up-Konzept ab: „Wenn du hier was machen willst, musst du es ordentlich machen. Das geht einfach nicht so im Vorbeigehen.“

Auch Auswanderin Jenny, die Herrmann ihre Ladenfläche zur Verfügung stellen würde, muss ihn enttäuschen, als sie ankündigt, dass er oder jemand aus seinem Team persönlich verkaufen müssten. „Ich stand in dem Moment da und habe überlegt, was mache ich überhaupt hier. Also Goodbye Mallorca“, findet Herrmann.

Die Fans haben mit einem solchen Endresultat aber schon gerechnet. Unter dem Instagram-Beitrag kommentierte eine Zuschauerin, dass die Aktion nicht funktionieren werde: „Wir sind in dieser Branche hier tätig und der Markt ist hier ganz anders [als in Deutschland].“ Eine andere schrieb: „Was bitte hat das jetzt mit ‚Auswandern‘ zu tun? Das passt doch besser zu ‚Tüll & Tränen‘.“

© Vox/Goodbye Deutschland

Apropos „Goodbye Deutschland“: Mallorca-Liebhaberin Maren Fischer wollte es Caro Robens und Co. nachmachen und sich bei „Goodbye Deutschland“ auf der spanischen Insel niederlassen. Einziges Problem: Tochter Kate … Verwendete Quellen: Instagram/Goodbye Deutschland, Vox