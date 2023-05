Alles neu bei Andrea Kiewels Fernsehgarten: Darts-Party, Rekordversuch und ESC-Star Peter Urban

Von: Elena Rothammer

Am 7. Mai startet der ZDF-Fernsehgarten in eine neue Saison. Moderatorin Andrea Kiewel hat für ihre Zuschauer einiges Neues in petto.

Mainz – Es ist wieder so weit: Andrea Kiewel (57) eröffnet am Sonntag, dem 7. Mai, endlich wieder den ZDF-Fernsehgarten. Auf 19 neue Ausgaben dürfen sich die Fans der Kult-Sendung freuen. Neben zahlreichen musikalischen Gästen kündigt der Sender auch reichlich Events und Entertainment an.

Der ZDF-Fernsehgarten feiert seinen Auftakt mit Comedy, Musik und einem Rekordversuch

Vor wenigen Monaten wurde die Zukunft des ZDF-Fernsehgartens noch angezweifelt. Nun erwartet die Zuschauer aber direkt zum Auftakt der neuen Saison etwas ganz besonders, wie das ZDF mitteilte. Von einem atemberaubenden Rekordversuch in 30 Metern Höhe ist die Rede. Was genau dahinter steckt, bleibt abzuwarten. Außerdem feiert der Sender seinen 60. Geburtstag, was mit einer besonderen Aktion zelebriert werden soll. Mit dabei sind unter anderem Bülent Ceylan (47), Matze Knop (48), Giovanni Zarrella (45), die Prinzen, Wolkenfrei alias Vanessa Mai (31), Loona (48) und Alexander Eder (24).

Auch in der zweiten Sendung hat sich die Produktion einiges überlegt: Am 14. Mai lädt Andrea Kiewel erstmals zu einer großen Darts-Party. Dafür werden die beiden erfolgreichsten deutschen Profispieler Max Hopp alias „Maximiser“ und Gabriel Clemens alias „German Giant“ sowie Elmar Paulke als Experte und Spielleiter im ZDF-Fernsehgarten anrücken. Außerdem findet am Vorabend, am 13. Mai, das Finale des Eurovision Song Contests statt. Mit Kommentatoren-Legende Peter Urban, der sich live aus Liverpool melden wird, wird das Musikevent besprochen werden.

“Garten Games” und “Schlagerparty“ – der ZDF-Fernsehgarten trumpft mit diesen Mottos auf

Im Laufe der Saison wird Andrea Kiewel durch Sendungen mit den verschiedensten Mottos führen. Neben „Garten Games“, „Tiergarten“ und „Flohmarkt“ wird es auch mehrere Ausgaben mit musikalischem Schwerpunkt geben. Auf „Schlagerparty”, „Discofox”, „Mallorca”, „Rock im Garten” und „Schlagerfestival” dürfen sich die Zuschauer freuen. Außerdem kommt auch die Petrofolge „80er meets 90er“ am 21. Mai. Den großen Abschluss am 24. September feiert das ZDF schließlich mit dem traditionellen „Oktoberfest“-Fernsehgarten.

Am 7. Mai wird der ZDF-Fernsehgarten mit Moderatorin Andrea Kiewel wiedereröffnet.

Eine Musikerin freut sich ganz besonders auf die diesjährige Saison: Anna-Carina Woitschack wird zum ersten Mal im ZDF-Fernsehgarten auftreten und kann es kaum erwarten. Auch DSDS-Star Joey Heindle wird seinen neuen Song „Glücksbringer“ performen. Verwendete Quellen: ZDF.de