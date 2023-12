Nach abgebrochenem Kontakt: Als Barbara Wussow von ihrem Vater erzählt, kommen ihr die Tränen

Von: Elena Rothammer

Nach jahrelanger Funkstille näherten sich Klausjürgen Wussow und seine Tochter Barbara im Jahr 2000 wieder an. Als die Schauspielerin davon erzählt, wird sie ganz emotional.

Leipzig – 15 Jahre lang herrschte zwischen Barbara Wussow (62) und ihrem Vater Klausjürgen Wussow (†78) Funkstille. Im Jahr 2000 fanden die beiden dann endlich wieder zueinander. In der Talkshow „Riverboat“ spricht die „Das Traumschiff“-Darstellerin über die Versöhnung – und kann ihre Emotionen dabei kaum zurückhalten.

Emotional: Barbara Wussow froh um Versöhnung mit Vater Klausjürgen

Barbara Wussow, die zuletzt die Influencer-Gastrollen bei „Das Traumschiff“ kritisierte, wurde die Schauspielerei in die Wiege gelegt. Immerhin ist ihr Vater kein Geringerer als „Die Schwarzwaldklinik“-Legende Klausjürgen Wussow. Nach der Trennung ihrer Eltern herrschte innerhalb der Familie jedoch Unfrieden. Satte 15 Jahre sprach sie kein Wort mehr mit ihrem Papa. Bei „Riverboat“ erinnert sich Barbara Wussow nun an die Versöhnung.

2000 kam es endlich zur Reunion – sieben Jahre vor Klausjürgen Wussows Tod. „Gott sei Dank. Viel zu lange war die Funkstille. Aber es war gut, wir hatten uns sieben Jahre noch. Das war schon schön. Er hat die Kinder noch gesehen, ist nach Hause gekommen zu uns. Wir haben auch das letzte Special von der ‚Schwarzwaldklinik‘ zusammen gedreht. Das hat sich schon gelohnt“, betont die 62-Jährige in der MDR-Sendung. Dabei werden ihre Augen deutlich glasig. Dass ihr das Thema nach wie vor nahegeht, ist klar zu erkennen.

So kam es zur Versöhnung zwischen Barbara und Klausjürgen Wussow

„Ich habe ihn angerufen. Ich war in Hamburg und habe ihn angerufen auf dem Handy, die hatte ich ja, die Handynummer. Und er war wirklich auf 10 Minuten im Hotel“, erzählt Barbara Wussow von dem bewegenden Moment. Daraufhin seien sich Vater und Tochter in den Armen gelegen. „Dann kann man viele Dinge bereden, aber es gibt so viele Dinge, über die hat es gar keinen Sinn mehr zu reden. Man zerredet sie, also lässt man es lieber. Die Brücke ist geschlagen und man fängt wieder neu an“, erklärt sie weiter.

Zu Weihnachten wird Barbara Wussow wieder im TV zu bestaunen sein. Immerhin steht eine neue „Traumschiff“-Ausgabe an. In der Mediathek sind die neuen Folgen schon seit einer Weile verfügbar – dazu erklärte sich nun das ZDF. Verwendete Quellen: MDR / „Riverboat“