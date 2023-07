Altersrekord beim US-Original: Neuer „Bachelor“ ist schon 71 Jahre alt

„Der Bachelor“ in den USA wird in der nächsten Staffel wieder etwas Besonderes. Kandidat Gerry Turner ist schon 71 Jahre alt.

USA – Die Kuppelshow „Der Bachelor“ sorgte sowohl hier in Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten beim Original „The Bachelor“ schon für eine Menge Medien-Trubel. Egal, ob es verfahrene Liebes-Dreiecke, verzweifelte Herzdamen oder andere verrückte Aktionen der Kandidatinnen und Junggesellen sind – „Der Bachelor“ sorgt immer für Unterhaltung. Damit es aber abwechslungsreich bleibt, hat sich das US-Format jetzt etwas Neues einfallen lassen und holt den ersten „Golden Bachelor“ in die Show. Der nächste Rosenkavalier Gerry Turner ist bereits 71 Jahre alt.

Neues beim US-Bachelor: Format holt zum ersten Mal einen Senior in die Show

In der Regel sind die Junggesellen, um deren Rosen sich die Teilnehmerinnen jedes Jahr aufs Neue reißen, durchtrainiert, gutaussehend und jung. Zumindest die ersten beiden Punkte erfüllt Gerry Turner ohne Probleme, denn seine 71 Jahre sieht man ihm absolut nicht an. Außerdem ist der Golden Bachelor im Geist junggeblieben, wie er bei „Good Morning America“ verriet: „Es ist nie zu spät, sich wieder zu verlieben.“

In einer Video-Ankündigung für die neue Staffel, die in Amerika beim Sender ABC ausgestrahlt wird, wird Gerry Turners Alter als besonderer Charme dargestellt. Während man in Detailaufnahmen sieht, wie der Rosenkavalier ein Jackett anzieht und sich fertig macht, erklärt ein Sprecher im Hintergrund: „Er postet seine Bilder im Fotoalbum. Seine DMs haben Briefmarken. Er bekommt das Early Bird Special, wann immer er will. Wenn du ihn anrufst, dann geht er auch ans Telefon. Er hat keine grauen Haare, er hat Weisheits-Highlights. Er ist Gerry.“ Woraufhin Turner mit der klassischen roten Rose in der Hand erwidert: „Und ich bin der erste Golden Bachelor.“

Gerry Turner: Wer ist der erste Golden Bachelor?

Gerry Turner war in seinem Leben bereits einmal glücklich verheiratet. Er gab nach der Schule seiner High School-Freundin Toni das Ja-Wort, mit der er 43 Jahre verheiratet war. Sie starb nur sechs Wochen, nachdem sie in Rente gegangen war, im Jahr 2017. Seitdem ist der mehrfache Großvater allein und will jetzt noch einmal das Abenteuer wagen, nach einer neuen Liebe zu suchen.

Er wünscht sich, mit einer Partnerin gemeinsam Dinge unternehmen zu können. „Ich würde es schön finden, wenn ich eine Partnerin finden würde, die viel Energie hat. Eine, die vielleicht Pickleball spielt. Eine, die vielleicht Golf spielt.“

Auch bei der deutschen „Bachelorette" gab es in dieses Jahr eine Premiere: Die derzeitige Rosenverteilerin ist schon Mama. Weil Bachelorette Jennifer Saro trotz Baby lange mit dem Dreh beschäftigt war, wurde sie im Netz jedoch zerrissen.