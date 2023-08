Schlagerfestival im Fernsehgarten mit Andrea Kiewel: Das sind die Gäste am 13. August

Von: Jonas Erbas

Endlich wieder Fernsehgarten: Nachdem man zuletzt nur eine Wiederholung gezeigt hatte, geht es am Sonntag (13. August) bei Andrea Kiewel mit zahlreichen Schlagerstars weiter.

Mainz – Am Sonntag (13. August) lädt Andrea Kiewel (58) im „ZDF-Fernsehgarten“ zum großen Schlagerfestival am Mainzer Lerchenberg. Pünktlich um 12.00 Uhr geht es mit etlichen Stars des Genres los.

Schlagerfestival im „ZDF-Fernsehgarten“: Andrea Kiewel empfängt etliche Stars

Der Frust war groß, nachdem man zuletzt nur einen Best-of-Zusammenschnitt des „ZDF-Fernsehgarten“ gezeigt hatte. Nun schafft Andrea Kiewel Abhilfe: In ihrer Unterhaltungssendung begrüßt die beliebte Moderatorin kommenden Sonntag eine ganze Reihe an Schlagerstars aus – von Newcomern bis hin zu etablierten Musikgrößen. Im Fokus stehen „grandiose Kultschlager“, die am Lerchenberg „neu interpretiert“ werden sollen, wie das ZDF verspricht.

Zum Schlagerfestival kommen etwa Anna-Carina Woitschack (30), Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis (56), Jürgen Drews‘ Tochter Joelina (27) und Patrick Lindner (62). Außerdem geben sich die Band Brenner, Ex-DSDS-Liebling Vanessa Neigert (31), „Bergdoktor“-Star Mark Keller (58) mitsamt Sohn Aaron (30), die Rock‘n‘Roller von Rebel Tell, Linda Fäh (35), Vincent Gross (26), Norman Langen (38), Bernhard Brink (71) und Anita Hofmann (46) die Ehre.

Nicht nur Schlager: Im Fernsehgarten wird am Sonntag auch wieder gekocht

Neben reichlich Musik wird im „ZDF-Fernsehgarten“ natürlich wie gewohnt auch anderweitig unterhalten: Wie immer stehen auch andere Programmpunkte auf dem Plan, darunter ein Auftritt von TV-Koch Robin Pietsch (34), der zeigen wird, wie man auch heute noch wie bei Großmuttern schlemmen kann.

Im „ZDF-Fernsehgarten“ steht am Sonntag (13. August) die Schlagerfestival-Ausgabe an. Mit dabei: Lucas Cordalis, Joelina Drews und Anna-Carina Woitschack © Christian Schroedter/BOBO/HMB-Media/Imago

Danach stehen noch insgesamt fünf Fernsehgarten-Termine an: Am 27. August sowie am 3., 10., 17. und 24. September. Bis dato sind noch nicht alle Mottos bekannt, es wird allerdings in jedem Fall eine „Rock im Garten“-Folge (3. September) und eine Oktoberfest-Ausgabe (24. September) geben. Für Schlagerfans sind das beste Neuigkeiten – doch es geht auch anders: Wegen Michael Wendler (51) sagte Ross Antony (49) kürzlich einen Festivalauftritt ab. Verwendete Quellen: zdf.de, instagram.com/fernsehgarten