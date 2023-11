Zuschauer decken Betrug am „Das perfekte Dinner“-Set auf

Von: Diane Kofer

Den Zuschauern der Vox-Show „Das perfekte Dinner“ entgeht nichts: Am vierten Tag der München-Woche lassen sie einen Kuchenform-Schwindel auffliegen.

München – An Tag vier wird bei „Das perfekte Dinner“ nicht nur der Kochlöffel geschwungen – Kandidatin Nataly will ihr Talent auch beim Backen beweisen. Die 31-Jährige bereitet einen Käsekuchen vor. Doch bei der Szene fällt den Fans etwas auf, was auf einen kleinen Trick bei den Dreharbeiten hindeutet. Führt die Hobbyköchin die Zuschauer wirklich hinters Licht?

„Ihr habt das doch auch gesehen?“: Am Set von „Das perfekte Dinner“ wird offenbar getrickst

„Das perfekte Dinner“ gastiert diese Woche in München – regional gekocht wurde bisher aber nicht. Kandidatin Nataly will das ändern und peppt zumindest die asiatische Vorspeise mit selbst gesammelten Pilzen auf. Für die Nachspeise hat sie sich für ein ziemlich traditionelles Gericht entschieden: Es gibt einen Käsekuchen, den sie gleich zu Beginn der Sendung stolz präsentiert und aus dem Ofen zieht. Doch genau diese Szene wird ihr zum Verhängnis. Denn die Fans sind sich sicher, an dieser Stelle eine Schwindelei aufgedeckt zu haben.

Ein Kuchen – frisch aus dem Ofen gezogen – ist in der Regel noch ziemlich heiß. Genau aus diesem Grund will die Münchnerin die süße Speise im Kühlschrank abkühlen lassen. Doch als sie die Form mit der bloßen Hand berührt, sorgt sie für Staunen bei den Zuschauern. „Ihr habt das doch auch gesehen, dass sie die heiße Kuchenform mit der bloßen Hand weggestellt hat, oder?“, fragt jemand auf der Plattform X (ehemals Twitter) ungläubig. Ein anderer Fan ist sich bereits sicher: Das ist Betrug. „Sie konnte die Backform ohne Handschuhe anfassen, also war die nicht mehr heiß“, schlussfolgert er.

Das Konzept von „Das perfekte Dinner“ Seit 2006 ist die Koch-Doku bei Vox eine feste Instanz. Von Montag bis Freitag kämpfen insgesamt fünf Hobbyköche um den Sieg. Nach jedem Abendessen werden Punkte auf einer Skala von 0 bis 10 vergeben, sodass am Ende ein glücklicher Gewinner auserkoren werden kann. Wie sich die Punkte zusammensetzen, kann jeder Kandidat selbst entscheiden – Geschmack, Atmosphäre, Getränkeauswahl und die Stimmung können in die Wertung einfließen. Was für Zuschauer und Teilnehmer gleichermaßen spannend ist: Jeder kocht in seinen eigenen vier Wänden und gibt so ziemlich private Einblicke. Zum „normalen“ Dinner gibt es regelmäßig Sonderausgaben mit prominenten Teilnehmern. „Das Promi Dinner“ läuft dann aber nicht unter der Woche, sondern sonntags zur Primetime. Quelle: Vox

„Magische Backform“: Zuschauer machen sich über „Das perfekte Dinner“-Trick lustig

Die Zuschauer nehmen den vermeintlichen Trick am Set aber mit Humor und machen sich sogar über die Szene lustig. „Die Backform muss magisch sein. Aus dem Ofen und direkt genug abgekühlt, dass sie die ohne Handschuhe in den Kühlschrank befördern kann“, witzelt ein Nutzer – und sieht schon die nächste Geschäftsidee für eine andere Vox-Sendung. „Ein Fall für die ‚Höhle der Löwen‘“, schlägt er vor.

Bei „Das perfekte Dinner“ wird offenbar getrickst. Direkt nach dem Backen kann Kandidatin Nataly die angeblich heiße Backform anfassen. © Screenshot: Das perfekte Dinner/ Vox

Punkten muss Nataly am Ende aber nicht bei den Zuschauern, sondern bei der Konkurrenz. Das dürfte schwierig werden, immerhin muss sie beim Kochen aufgrund einiger Essgewohnheiten umdisponieren. Sebastian ist beispielsweise Pescetarier und hat eine Nussallergie, zudem ist Koriander bei ihren Gästen zum Teil unbeliebt. Ob sie gegen Mittwoch-Kandidat Lutz eine Chance hat, ist ebenfalls fraglich. Immerhin hat der „Das perfekte Dinner“-Teilnehmer bei einem prominenten TV-Koch gelernt. Verwendete Quellen: „Das perfekte Dinner“/ Vox (Folge vom 2. November 2023)