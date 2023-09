„Die schmecken nach gar nichts“: Andrea Kiewel mäkelt am Essen von Fernsehgarten-Koch Armin herum

Im „ZDF-Fernsehgarten“ probiert sich Andrea Kiewel regelmäßig durch die Kochkreationen von Armin Roßmeier. Doch seine neueste Rezeptidee kam bei der Moderatorin alles andere als gut an.

Mainz – Nicht nur Andrea Kiewel (58) verzaubert die „ZDF-Fernsehgarten“-Zuschauer mit ihrer ausgelassenen Art, auch Armin Roßmeier (74) hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Publikumsliebling gemausert. Regelmäßig präsentiert er seine neuesten Kreationen und sahnt dafür meist großes Lob von der Moderatorin ab. Doch am Sonntag (10. September) konnte er mit seinen Kochkünsten ausnahmsweise nicht bei der Gastgeberin punkten.

Vor laufenden Kameras: Andrea Kiewel kritisiert Kochkünste von Armin Roßmeier

In der vergangenen Woche musste das Publikum auf Armin Roßmeier verzichten: Statt des beliebten TV-Kochs stand ganz zum Unmut der „ZDF-Fernsehgarten“-Fans Komiker Mario Barth (50) am Herd. Doch an diesem Sonntag wirbelte Andrea Kiewel wieder mit ihrem gewohnten Kollegen durch die Fernsehküche. Für seine Rückkehr hatte Armin einige Kreationen rund um den Kürbis vorbereitet – doch so richtig gut kamen die bei der 58-Jährigen nicht an.

Nachdem Andrea Kiewel die vorbereiteten Kürbis-Chips entdeckt hatte, griff sie beherzt zu. „Oh Armin, die schmecken nach gar nichts“, motzte sie nach wenigen Bissen. Armin Roßmeier hatte für das enttäuschende Geschmackserlebnis direkt eine Erklärung parat: Wegen der hohen Temperaturen in Mainz wurden die Kürbisstücke eingesprüht, damit sie am Bildschirm trotz der Hitze appetitlich aussehen. Daher hatte er die Chips noch nicht gewürzt. „Wir haben ja noch kein Salz“, verteidigte er seinen gesunden Snack.

Kürbis-Chips können nicht punkten: Andrea Kiewel reicht Snacks ans Publikum weiter

Obwohl Armin Roßmeier anschließend munter Salz auf die Chips streute, hatte Andrea Kiewel offenbar das Interesse an der Speise verloren. Sie verteilte die Kürbis-Variation kurzerhand ans Publikum – und zwar direkt den ganzen Teller. „Ist okay“, resümierte die Moderatorin und verzog dabei wenig begeistert das Gesicht.

Es waren nicht die ersten kritischen Worte der Moderatorin an diesem Abend: Bei einem Quiz schimpfte Andrea Kiewel auch mit dem „ZDF-Fernsehgarten“-Publikum. Verwendete Quellen: ZDF/ZDF-Fernsehgarten