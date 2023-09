TV-Comeback nach über 10 Jahren: So schnitt das „Quiz Taxi“ am Montagabend ab

Von: Florian Schwartz

Das „Quiz Taxi“ ist nach vielen Jahren zurück im Fernsehen. Und zum Einstand gab das Kabel Eins-Format auch gleich richtig Gas.

Berlin – Ab dem Jahr 2006 war das „Quiz Taxi“ lange Zeit der Renner im Vorabendprogramm von Kabel Eins. Jetzt feierte die Quiz-Show, bei der Fahrgäste durch die Beantwortung von Fragen aus verschiedenen Wissensbereichen Geldpreise gewinnen können, am Montagabend (4. September) ihr großes TV-Comeback. Mit einer vielversprechenden Quote, wie dwdl.de ermittelt hat.

Überraschende Quote beim „Quiz Taxi“

Vor gut zehn Jahren hatte zuletzt Komiker Murat Topal (48) in einer Neuauflage der Show das Taxi gesteuert. Umso freudiger dürften Fans der Sendung am Montag auf die TV-Bildschirme geblickt haben, als das Urgestein der Sendung – der Schauspieler Thomas Hackenberg (61) – wieder am Lenkrad zu sehen war. Er hat zuletzt vor 15 Jahren das „Quiz Taxi“ moderiert. Doch kam dieses Revival auch beim Publikum an?

Ein Blick auf die Quoten offenbart einen recht vielversprechenden Start. Am Montag lockte „Quiz Taxi“ um 18:55 Uhr im Schnitt um die 0,37 Millionen Zuschauer an die Bildschirme. Beim Gesamtpublikum konnte so ein Marktanteil von 2,3 Prozent erzielt werden. Vor allem aber überraschte das Format in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Hier lag der Anteil sogar bei stolzen 4,9 Prozent.

Kein Ende in Sicht: Diese deutschen TV-Serien laufen schon ewig „In Aller Freundschaft“ (ARD): Seit 1998 „Alam für Cobra 11“ (RTL): Seit 1996 „Wilsberg“ (ZDF): Seit 1995 „Unter Uns“ (RTL): Seit 1994 „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ (RTL): Seit 1992 „Großstadtrevier“ (ARD): Seit 1986 „Ein Fall für Zwei“ (ZDF): Seit 1981 „Der Alte“ (ZDF): Seit 1977 (Quelle: tvdigital.de)

Das „Quiz Taxi“ wird kleines Vorabend-Highlight

Auch im Vergleich mit den anderen Vorabend-Formaten konnte das TV-Comeback aus Quotensicht gut mithalten. So lag „Mein Lokal, Dein Lokal“ in der Gesamtreichweite mit 0,4 Millionen Zuschauern nur minimal etwas über dem Schnitt vom „Quiz Taxi“. Die verkürzte Ausgabe von „Achtung Kontrolle“ erreichte ab 19:31 Uhr dagegen gerade mal 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Das „Quiz Taxi“ feiert auf Kabel Eins sein TV-Comeback und sorgt gleich für vielversprechende Einschalt-Quoten. © picture alliance / dpa | Ulrich Perrey & picture alliance/dpa/Kabel Eins | Boris Breuer

Insgesamt überraschte Kabel Eins mit einem soliden Quoten-Ergebnis. Der Privatsender schaffte es im Tagesranking auf den fünften Platz und zog damit sogar an Sat.1 vorbei. Grund dafür waren jedoch auch quotenstarke Werte am Nachmittag mit der US-Krimiserie „Castle“ sowie zur Primetime mit den Filmen „The Transporter“ und „Einsame Entscheidung“.

Am Montagabend lieferten sich derweil „Wer wird Millionär?“ und „Die Höhle der Löwen“ ein erbittertes Quotenduell, bei dem ein Format eindeutig als Sieger hervorging. Verwendete Quellen: dwdl.de; tvdigital.de