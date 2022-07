„Geht‘s eigentlich noch?“: Zuschauer zerreißen ZDF-Fernsehgarten

Andrea Kiewel moderiert den ZDF-Fernsehgarten © Screenshot/ZDF Mediathek

Nach einer Pause wurde am Sonntag wieder der ZDF-Fernsehgarten ausgestrahlt. Doch die Spiele kamen nicht bei allen Zuschauern gut an.

Für einige Zuschauer war die letzte Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens ein Flop. Andrea Kiewel moderierte wieder mit Joachim Llambi die Sonntags-Show. Das Motto der Ausgabe lautete „Hitquiz“, weshalb zwei Teams aus Promis in Spielen gegeneinander antraten, und versuchten zu gewinnen. Doch das Konzept gefiel nicht allen Zuschauern.

Beim „Hitquiz“ sollten die Promiteams verschiedene Lieder erraten. Zum blauen Team gehörte Rapperin Sabrina Setlur, Moderator Ingo Nommsen und auch Marijke Amado. Gegen das Trio trat das rote Team an: YouTuberin Sally Özcan, Olympiasiegerin Kristina Vogel und Schlagersänger Oli P.

Im ersten Spiel wurden Akkorde vorgespielt, welche die Teams erkennen sollten. Im zweiten Spiel namens „Trödelhits“ sollten Songtitel mithilfe von verschiedenen Gegenständen nachgebaut werden. In Spiel Nummer drei sollten Lieder erraten werden, die auf Streichinstrumenten oder Blasinstrumenten vorgespielt wurden. Und im letzten Spiel namens „Auswärtsspiel“ sollten von den Teams aus dem englischen übersetzte Lieder erraten werden, die von Bela Rethy vorgelesen wurden.

Die Zuschauer fühlten sich wie im Kindergarten

Doch diese Konzepte kamen nicht sehr gut an. Auf Twitter war die Empörung groß und einige Zuschauer empfanden die Spiele wie einen Kindergeburtstag. So twitterte jemand: „Man stelle sich vor, man hat die Karten besorgt, ist heute ganz früh nach Mainz gefahren, brütet zwei Stunden in praller Sonne, bevor es losgeht und dann machen die Kinderspielchen komplett ohne Bock auf der Bühne.“

Ein anderer Zuschauer schrieb: „Aaaaalter, das ist das DRITTE Spiel Musikraten heute... Geht‘s eigentlich noch?“ Und jemand anders meinte ungläubig: „Puh, was man mit GEZ-Gebühren alles machen darf…“ Ein anderer Nutzer schrieb: „Die Spiele sind so dumm und sinnlos, das würden die nicht mal im Kindergarten spielen!“

