Quoten-Überraschung zur Primetime: 3sat zieht mit jahrealter Wiederholung sogar am ZDF vorbei

Von: Lukas Einkammerer

Zur Primetime lief bei 3sat am Donnerstag eine Wiederholung des Krimis „Sarah Kohr – Teufelsmoor“. Damit lockte der Sender deutlich mehr Zuschauer an als das ZDF.

Mainz – Zur Primetime um 20:15 Uhr buhlen meist ausschließlich die ARD und das ZDF um die besten Quoten und lassen anderen Formaten kaum eine Chance. Ab und an können aber auch andere Sender ein hohes Interesse verzeichnen und bringen frischen Wind in die Rankings der Zuschauerzahlen. Am Donnerstagabend (10. August) gelang dies 3sat – und das mit einer drei Jahre alten Krimi-Wiederholung.

Erfolg für „Sarah Kohr“: 3sat kann mit Krimi-Wiederholung ZDF hinter sich zurücklassen

Am Donnerstagabend setzten ARD und ZDF zur Primetime auf zwei völlig verschiedene Erfolgsrezepte. Im Ersten war mit „Der Wien Krimi: Blind ermittelt“ Nervenkitzel pur angesagt, während im Zweiten mit der Serie „Wendehammer“ Dramedy auf dem Plan stand. An der Krimifront mischte derweil auch 3sat mit und zeigte zur besten Uhrzeit eine Wiederholung der Folge „Teufelsmoor“ der seit 2014 bestehenden Reihe „Sarah Kohr“. Auf eine alte Produktion statt ein neu produzierte Sendung zu setzen – diese Rechnung scheint für den Sender mit Sitz in Mainz vollends aufgegangen zu sein.

Wie der DWDL Zahlenzentrale zu entnehmen ist, konnte sich „Sarah Kohr“ beim Gesamtpublikum ab drei Jahren großer Beliebtheit erfreuen. Mit 1,65 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 7,7 Prozent schnitt „Teufelsmoor“ als drittstärkstes Format des Abend ab und platzierte sich in den Top 25 der meistgesehenen Sendungen des Abends sogar vor dem ZDF, das mit „Wendehammer“ lediglich 1,52 Millionen Fernsehende für sich begeistern konnte. Eine beachtliche Leistung, vor allem wenn man bedenkt, dass die Krimi-Folge bereits am 6. April 2020 ihre Erstausstrahlung hatte.

Die Krimi-Serie „Sarah Koor“ Die erste Folge der Krimireihe „Sarah Kohr“, in der Lisa Maria Potthoff die Titelrolle spielt, lief am 16. Februar 2014 bei ZDFneo. Seit der Ausstrahlung der Episode „Der letzte Kronzeuge – Flucht in die Alpen“ sind im ZDF sieben weitere Ausgaben des Formates gesendet worden, zuletzt „Irrlichter“ am 27. Dezember 2022.

3sat landet mit Krimi-Wiederholung vor ZDF – aber ARD holt erneut die besten Quoten

Zwar dominierten bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen vor allem RTL und Vox mit „Stern TV Spezial“ und „Jurassic Park“ die Zuschauerzahlen um 20:15 Uhr, ein Großteil des Gesamtpublikums verbrachte den Abend aber mit dem „Wien-Krimi“ in der ARD. Stolze 4,43 Millionen Zuschauer konnte die Episode „Tod im Prater“, die wie „Teufelsmoor“ ebenfalls nur eine Wiederholung war, anziehen und bescherte dem Sender mit Sitz in Berlin einen Marktanteil von 20,7 Prozent.

„Sarah Kohr“ bei 3sat oder „Wendehammer“ im ZDF? Ein Format hatte am Donnerstag deutlich mehr Zuschauer. © ZDF/Marion von der Mehden; ZDF/Hardy Spitz (Fotomontage)

In den Zuschauerzahlen steht die ARD fast immer ganz oben auf dem Siegertreppchen, kann die starken Zahlen aber oftmals nicht den ganzen Abend lang durchhalten. Denn erst am Dienstag schalteten reihenweise Zuschauer um 21:05 Uhr bei der ARD ab. Verwendete Quellen: dwdl.de