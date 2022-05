Von „Queen“ bis „atemberaubend“: „Let‘s Dance“-Zuschauer diskutieren über Lederoutfit von Amira Pocher

Von: Alica Plate

Teilen

Amira Pocher begeisterte mit ihrem Outfit bei „Let‘s Dance“ © Screenshot/Instagram/amirapocher

Amira Pocher begeisterte am Freitagabend (06. Mai) ihre Fans. Nicht nur die Tanzleistung der „Let‘s Dance“-Kandidatin kam dabei gut an, sondern auch ihr Outfit. In einem freizügigen Lederkleid raubte sie ihren Fans den Atem.

Köln - Am 06. Mai flackerte das Viertelfinale der RTL-Show „Let’s Dance“ (alle News auf der Themenseite).über die Bildschirme. Fünf Stars gaben mit ihren Partnern alles, um ins Halbfinale einzuziehen. Darunter auch Amira Pocher, die an der Seite von Massimo Sinató innerhalb von drei Tänzen versuchte, Jury und Zuschauer von sich zu überzeugen. Ihr Bühnenoutfit löste dabei eine regelrechte Diskussion auf ihrem Instagram-Profil aus.

„Let‘s Dance“: Sarah Mangione musste die Show verlassen

Für Sarah Mangione und Vadim Garbuzov ist der Traum, „Dancing Star 2022“ zu werden, am Freitagabend geplatzt. Nicht nur die Punktezahl der Jury, sondern auch die Anrufe der Zuschauer reichten nicht aus, um ins Finale von „Let‘s Dance“ einzuziehen. Amira Pocher hingegen überzeugte erneut mit ihrer Leistung und sicherte sich somit einen Platz in der nächsten Show.

Dabei bestach sie jedoch nicht nur mit ihrer Tanzleistung, sondern auch ihr Bühnenoutfit kam bei ihren Fans extrem gut an. Auf Instagram veröffentlichte sie bereits vor der Show am Freitagabend ein Video von ihrem Look.

Von „Queen“ bis „atemberaubend“: „Let‘s Dance“-Zuschauer diskutieren über Lederoutfit von Amira Pocher

In einem freizügigen, schwarzen Lederkleid samt Krönchen, begeisterte Amira Pocher auf Instagram das Netz. „Auf gehts ins Viertelfinale“, kommentiert sie ihren Beitrag. Von den Fans hagelt es etliche Komplimente. „Wie hübsch kann man eigentlich sein?“, kommentiert ein Follower. „Queen“, fügt ein anderer hinzu, während ein dritter meint: „OMG, wie gut kann eine Frau aussehen. Wow, Amira, einfach nur atemberaubend!“

Doch im Netz geht es nicht immer ganz so nett zu, wie auch die „Let‘s Dance“-Kandidatin kürzlich zu spüren bekam. Denn etliche Fans spekulierten nach einem veröffentlichen Video von Pietro Lombardi, ob die Pochers seinen Jacuzzi so dreckig hinterlassen hatten. Daraufhin stellte Amira klar, dass sie das Haus sogar vor dem Auszug noch frisch gestrichen hätten. Verwendete Quellen: Instagram.com/amirapocher