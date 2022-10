„Menschlich unterirdisch“: Amira Pocher rechnet mit Sommerhaus-Patrick ab

Von: Jonas Erbas

Teilen

Im „Sommerhaus der Stars“ sorgte Patrick Romer mit seinem Verhalten für allerhand Negativ-Schlagzeilen. Das ist auch Amira Pocher nicht entgangen. In ihrem Podcast schimpft sie mit Ehemann Olli über den 26-jährigen „Bauer sucht Frau“-Star.

Erlangen – Auch Amira Pocher (30) hat mit ihrem Olli (44) offenbar die neue „Das Sommerhaus der Stars“-Staffel geguckt – und sich dabei so ihr ganz eigenes Urteil gebildet! Insbesondere ein Teilnehmer ist ihr dabei (negativ) aufgefallen: „Bauer sucht Frau“-Schönling Patrick Romer (26). Bei der Live-Aufzeichnung einer neuen Podcastfolge ging sie mit dem 26-Jährigen deshalb hart ins Gericht.

Amira Pocher teilt gegen Sommerhaus-Patrick aus – „Bauer sucht Frau“-Star „menschlich unterirdisch“

Unter den diesjährigen „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten stach Patrick Romer zwar mit seiner Willenskraft und seinem Tatendrang hervor, schockierte dafür aber mindestens ebenso mit seinem ungebührlichen Verhalten gegenüber seiner Freundin Antonia (22). Die schien dem Druck, den der einstige „Bauer sucht Frau“-Charmeur ihr regelmäßig machte, nicht immer gewachsen.

Im „Sommerhaus der Stars“ habe sich Patrick Romer „menschlich unterirdisch“ verhalten, urteilte Amira Pocher über den 26-jährigen „Bauer sucht Frau“-Landwirt (Fotomontage) © Screenshot/RTL/RTL+/Das Sommerhaus der Stars & Bobo/Imago

Dementsprechend zog auch Amira Pocher recht kritisch Bilanz: „Ich finde den richtig schwierig. Er war von allen der Geschickteste, hat immer den Dreh rausgehabt, ist relativ schlau, aber menschlich, auch gerade im Umgang mit seiner Partnerin, finde ich ihn wirklich unterirdisch.“ In verschiedensten Szenen wurde Patrick Romer seiner Antonia im Sommerhaus gegenüber wiederholt beleidigend und warf ihr etwa vor, zu stinken.

RTL-Unterhaltungschef musste sich für „Sommerhaus der Stars“ bereits 2020 rechtfertigen: Kaum eine „Sommerhaus der Stars“-Staffel sorgte für derart viel Aufsehen wie die fünfte: Dort bildete sich schnell eine Gruppe um Andrej Mangold (35) und seine damalige Partnerin Jennifer Lange (29), die es vor allem auf Mangolds Ex Eva Benetatou (30) abgesehen hatten. Es folgten teils wüste Beleidigungen und ein handfester Mobbingskandal. Zu diesem musste sich dann sogar RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm äußern: „Wir haben das Mobbing weder gepusht noch gewollt“, erklärte er in einem Interview mit Übermedien und offenbarte zudem: „Wir finden das auch nicht gut. Die Eskalation der Aggressivität und das unangenehme negative Gefühl, das in dieser Staffel steckt, hat uns persönlich auch betroffen gemacht.“

Amira und Oliver Pocher mutmaßen über Gründe für Patricks Verhalten – Sommerhaus-Staffel verärgert Fans

Zu der Beziehung der beiden, die von einigen „Sommerhaus der Stars“-Zuschauer gar als toxisch wahrgenommen wurde, äußerte Amira Pocher sich weiter kritisch: „Er macht sie permanent nieder, hat sie richtig kleingeredet und runtergemacht. Ich glaube als Hobby-Psychologin, dass er das nicht anders erfahren hat. Man kann sich ziemlich genau vorstellen, wie er groß geworden ist.“ Oliver Pocher vermutete indes, Patrick habe als Kind nicht genug Aufmerksamkeit genossen: „Der musste am Bauernhof schon früh mit anpacken“, so der 44-Jährige.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

Dass die „unsichere“ Antonia das alles mit sich machen lässt, führte Amira indes auf ihre Vergangenheit zurück: „Sie wird wahrscheinlich in der Jugend, Kindheit, im Umfeld oft kleingemacht worden sein. So stelle ich mir das vor.“ Obwohl die 7. Staffel bereits am 9. Oktober endete, sorgt die Show noch immer Aufsehen. RTL hat sich indes bei allen Sommerhaus-Beteiligten bedankt – und damit die Wut der Zuschauer auf sich gezogen! Verwendete Quellen: „Die Pochers!“-Podcast (Podimo; Folge 30), rtl.de