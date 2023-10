„Sommerhaus“-Hetze gegen Aleks – doch Eric Sindermann stellt Vanessa an den Pranger

Von: Diane Kofer

Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu streiten bei „Das Sommerhaus der Stars“ immer wieder heftig. Während die Zuschauer auf Aleks losgehen, stellt sich Eric Sindermann hinter ihn und kritisiert Vanessa.

Bocholt – Bei „Das Sommerhaus der Stars“ ging es dieses Jahr direkt von Beginn an rund. Vor allem Walentina Doronina (23) und Can Kaplan (27) sowie Claudia Obert (62) und Max Suhr (25) brachten bereits ab Folge eins viel Unruhe rein. Vanessa Nwattu (23) und Aleksandar Petrovic (32) mischen ebenfalls in sämtlichen Auseinandersetzungen mit, haben aber vor allem miteinander große Probleme. Nach einem heftigen Streit wird Aleks von den Zuschauern scharf kritisiert – „Sommerhaus der Stars“-Experte Eric Sindermann (35) prangert hingegen Vanessa an.

Im „Sommerhaus der Stars“ immer „Opferrolle eingenommen“: Eric Sindermann lästert über Vanessa

In der vierten „Sommerhaus“-Folge eskaliert ein Streit zwischen Vanessa Nwattu und ihrem Freund Aleks Petrovic so heftig, dass Mitbewohner Eric Stehfest (34) sogar eingreift und dem ehemaligen „Temptation Island“-Teilnehmer zur Therapie rät. Das Verhalten kommt auch bei vielen Zuschauern nicht gut an: Sie halten Aleks für „aggressiv“, „manipulativ“, „kontrollierend“ und werfen ihm noch viele andere Dinge an den Kopf. Die Hetze gegen den Reality-TV-Star kann „Sommerhaus der Stars“-Experte Eric Sindermann alias Dr.Sindsen nicht nachvollziehen.

Gegenüber IPPEN.MEDIA betont der ehemalige Kandidat zwar, dass es schwer sei, sich auf eine Seite zu stellen, unterstützt am Ende aber doch Aleks. „Ich bin im Team Aleks, weil ich finde, dass Vanessa ihm öfter in den Rücken gefallen ist. Nicht umsonst hat er auch geweint“, erklärt er und erinnert sich an Aleks‘ Tränen vor laufender Kamera. „Sie hat immer die Opferrolle eingenommen, das fand ich nicht gut“, meint der Berliner weiter.

Was ihn zusätzlich stört: Vanessas Vorwurf, ihr Partner hätte sie gekniffen, sei übertrieben. „Sie hat ja wortwörtlich gesagt, sie verletzt ihn mit Absicht selber. Das mit dem Kneifen war komplett übertrieben, sie hat es vor Eric und Edith nochmal relativiert. Ich glaube, sie will ihn schlecht dastehen lassen“, zieht der Designer sein Fazit.

Nach Claudia Oberts Exit: Diese Paare rücken im „Sommerhaus der Stars“ nach Nachdem Claudia Obert (62) und ihr Freund Max Suhr (25) die Promi-WG verlassen mussten, sorgt RTL für Nachschub. Gleich drei Paare ziehen in die Bocholter Sommer-Behausung ein. Gigi Birofio (24) und seine Freundin Dana Feist (26), „Kampf der Realitystars“-Sieger Serkan Yavuz (27) und seine Frau Samira (29), sowie die ehemalige „Princess Charming“ Hanna Sökeland (29) und ihre Freundin Jessica Huber (28).

„Aleks braucht eine Frau, die spurt“: Eric Sindermann sieht keine Zukunft für Vanessa und Aleks

Eric Sindermann glaubt nicht, dass die Beziehung der beiden lange halten wird. Tatsächlich haben sie bereits zugegeben, nach der Sendung eine Therapie gemacht zu haben. „Aleks braucht eine Frau, die spurt und keine Widerworte gibt. Er ist definitiv ein Macho, aber das wusste Vanessa“, erklärt Dr.Sindsen. Bei „Das Sommerhaus der Stars“ kritisiert er auch Vanessas – seiner Meinung nach –widersprüchliches Verhalten. „Nach dem Streit knutscht sie ja auch wieder mit Aleks rum. Dann kann es nicht so schlimm gewesen sein“, findet er.

Die „Sommerhaus der Stars“-Zuschauer hetzen gegen Aleks Petrovic – Ex-Teilnehmer Eric Sindermann steht hingegen hinter ihm. Er verurteilt eher das Verhalten von Aleks‘ Freundin Vanessa Nwattu. © Imago/ nicepix.world; Screenshot: Das Sommerhaus der Stars/ RTL (Fotomontage)

Auch für Eric Stehfest und seine Frau Edith (28) hat der Handballer noch einen Ratschlag: Sie sollten aufhören, sich in fremde Beziehungen einzumischen. Obwohl er findet, dass die zwei eine harmonische Beziehung führen, glaubt er, sie werden die Exit-Challenge wohl nicht überstehen. „Meistens kommen die toxischen Beziehungen weit und die harmonischen Beziehungen fliegen raus“, hält Dr.Sindsen fest. Ein Raum im „Sommerhaus der Stars“ wird übrigens nie gezeigt – so sieht er aus. Verwendete Quellen: Das Sommerhaus der Stars/ Folge 4