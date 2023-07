Quotendesaster vorprogrammiert? „Kaisermania“ tritt gegen „Beatrice Egli Show“ an

Von: Elena Rothammer

Im August haben Schlagerfans wieder die Qual der Wahl: Ausgerechnet wenn im MDR Roland Kaisers „Kaisermania“ live übertragen wird, läuft im SWR die „Beatrice Egli Show“.

Ulm / Dresden - Die öffentlich-rechtlichen Sender haben große Schalgershows von Florian Silbereisen (41), Giovanni Zarrella (45) und Co. längst als Quotengarant für sich entdeckt. Umso verwunderlicher jedoch, dass sich der MDR und der SWR nun mit Beatrice Egli (35) und Roland Kaiser (71) in die Quere kommen.

Roland Kaisers „Kaisermania“ läuft parallel zur „Beatrice Egli Show“

Mit ihren Konzerten konnte Beatrice Egli zuletzt nicht punkten und teilweise nur ein Drittel ausverkaufen. Die „Beatrice Egli Show“ erfreute sich seit ihrer Entstehung im Jahr 2022 aber immer großer Beliebtheit. Dass sie nun jedoch ausgerechnet ausgestrahlt wird, während im MDR große Schlager-Konkurrenz läuft, ist doch recht kurios.

Am Samstag, dem 5. August, ist es endlich so weit: Das große Abschlusskonzert von Roland Kaisers „Kaisermania“ wird zur Primetime live im MDR übertragen. Manch ein Schlagerfan könnte damit aber in einen Zwiespalt geraten. Ausgerechnet am selben Tag zeigt der SWR die „Beatrice Egli Show“ – allerdings keine neue Ausgabe, sondern die Sendung aus dem Jahr 2022. Dennoch machen sich die beiden Sender damit nur unnötig Konkurrenz.

Mehr als nur Schlagerstar: Roland Kaiser war auch als Schauspieler unterwegs Neben seinen Erfolgen im Musikbusiness unternahm Roland Kaiser schon einige Ausflüge ins TV-Geschäft. 2012 war er in der „Tatort“-Folge „Summ, Summ, Summ“ aus Münster zu sehen und spielte darin den Schlagerstar Roman König. Zusammen mit Axel Prahl stand er außerdem für die ARD-Tragikomödie „Eisland“ vor der Kamera. Die Uraufführung des Streifens erfolge im Sommer 2021 im Rahmen des Filmfests in München.

MDR am 5. August ganz im Zeichen der „Kaisermania“

Doch nicht nur zur Primetime ist Roland Kaiser das große Thema im MDR. Schon um 18 Uhr startet das begleitende Programm mit „Countdown Kaisermania – Live aus Dresden“, ab 19.50 Uhr folgt dann „Countdown Kaisermania – Live aus Dresden mit Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde“. Nach der Show selbst um 20.15 Uhr läuft direkt im Anschluss das Special „20 Jahre Kaisermania“.

Am 5. August stehen Schlagerfans vor einer schweren Entscheidung: Während im MDR das Schlusskonzert von Roland Kaisers „Kaisermania“ live übertragen wird, zeigt der SWR die „Beatrice Egli Show“. © IMAGO / POP-EYE & IMAGO / Eibner

Die treuen Fans des Schlagerstars dürfen sich sogar auf noch mehr Musik von dem gebürtigen Berlin freuen: Pünktlich zur „Kaisermania“ erscheint auch Roand Kaisers neues Album Ende Juli. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de; mdr.de