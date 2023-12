„Am Bauernhof?“: Ronja Forcher will Carmen Nebel zu „Der Bergdoktor“ holen

Von: Lukas Einkammerer

In Carmen Nebels „Weihnachts-Hits“-Show war auch Ronja Forcher zu Gast. Dabei sprachen die beiden über einen „Bergdoktor“-Auftritt der Moderatorin.

München – Bei Carmen Nebels (67) großer Benefizgala „Die schönsten Weihnachts-Hits“ war am Donnerstagabend (7. Dezember) auch „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher (27) zu Gast. Dabei kamen die beiden auf einen möglichen Gastauftritt von Nebel in der ZDF-Heimatserie zu sprechen – zu dem sie beide sehr verschiedene Vorstellungen zu haben scheinen.

„Ich biete dir jetzt einen Job an“: Ronja Forcher will Carmen Nebel bei „Der Bergdoktor“

Wie jedes Jahr begrüßte Carmen Nebel am 7. Dezember wieder zahlreiche Promigäste zu ihrer „Weihnachts-Hits“-Gala. An dem bunten Abend sorgten vor allem ein überraschender Auftritt von Jürgen Drews (78) und eine tränenreiche Gesangseinlage von Nebels Stieftochter Ella Endlich (39) für Aufsehen, leidenschaftliche „Bergdoktor“-Fans dürften aber vor allem bei Ronja Forchers Besuch in der Sendung hellhörig geworden sein.

Am 4. Januar startet die 17. „Bergdoktor“-Staffel im ZDF und um Zuschauern die neuen Folgen schonmal schmackhaft zu machen, verriet Ronja Forcher bei „Die schönsten Weihnachts-Hits“ ein paar vielversprechende, erste Details. „Es geht um die Liebe, es kommen neue Kollegen zu uns, wir haben ganz, ganz spannende Fälle, wir haben tolle Gäste“, erklärte sie und machte Carmen Nebel dabei einen überraschenden Vorschlag: „Vielleicht besuchst du uns ja auch mal, Carmen? Ich biete dir jetzt einen Job an.“

„Eigne mich gut für die Küche“: So könnte Carmen Nebels „Bergdoktor“-Auftritt aussehen

Carmen Nebel als Gastschauspielerin in einer „Bergdoktor“-Folge? Ronja Forcher scheint sogar schon zu wissen, wie das genau ablaufen könnte. „Am Bauernhof?“, schlug die „Meine Reise“-Interpretin vor, doch Carmen Nebel hatte ihre eigene Idee, wie ein Besuch bei Martin Gruber (Hans Sigl, 54) und Co. für sie aussehen könnte. „Also, ich sage mal so, ich eigne mich besonders gut für die Küche, wenn ihr da jemanden braucht“, scherzte sie, „Ich wische auch feucht mal auf oder so.“ Lachend befand Ronja: „Du bist toll, so auf dem Boden geblieben.“

Am Donnerstagabend lieferten sich Carmen Nebel und ihre „Weihnachts-Hits" einen Quotenkampf mit dem RTL-Jahresrückblick. Gegen den ARD-Krimi kam in Sachen Zuschauerzahlen aber keines der beiden Formate an.