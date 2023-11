Trotz Zuschauer-Kritik: Neuer „Tatort“ lockt größtes Publikum seit Monaten an

Drucken Teilen

Auf der Plattform X diskutierten am Sonntagabend Zuschauer eine vermeintliche Unstimmigkeit beim Stuttgarter „Tatort“. Dieser erfreut sich trotzdem traumhafter Quoten.

Stuttgart – Am Sonntagabend bescherte der Stuttgarter „Tatort“ der ARD die besten Quoten. 9,56 Millionen Menschen sahen sich die Folge „Vergebung“ zur Primetime im Ersten an. Damit erreichte die Kultsendung die höchste Reichweite seit März dieses Jahres. Und das, obwohl die Zuschauer am Sonntagabend noch einiges am neuen „Tatort“ auszusetzen hatten, der mit einer bewährten Routine brach.

„Tatort“-Zuschauer kritisieren Unstimmigkeiten

In „Tatort: Vergebung“ rückte diesmal der Rechtsmediziner Dr. Daniel Vogt in den Mittelpunkt, der mit der typischerweise zu Beginn der Folge gefundenen Leiche in einer Beziehung stand. Die Idee dazu stammte sogar von Darsteller Jürgen Hartmann (58) selbst, wie dieser im Interview mit „web.de“ verriet.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Der Verstorbene war ein alter Jugendfreund von Dr. Vogt, wie in einigen Rückblick-Szenen gezeigt wird. Doch genau hier stießen Zuschauer auf Ungereimtheiten. Denn viele konnten nicht zuordnen, in welchem Jahrzehnt die Rückblicke spielen. Kleidungsstil, Musik und ein Walkman geben für viele kein stimmiges Bild ab. So wundert sich eine Zuschauerin auf X (früher Twitter): „60er-Klamotten, 70er Mucke, 80er Walkman … soll das ein Stilmittel sein oder Dummheit?“ Auch ein anderer User findet, der Walkman passe nicht zur Mode.

Stuttgarter „Tatort“ punktet bei jungem Publikum

Trotz irritierender Rückblicke konnte der Stuttgarter „Tatort“ aber auch beim jungen Publikum punkten. 1,58 Millionen Zuschauer in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten die „Tatort“-Ausgabe mit den Kommissaren Thorsten Lannert (Richy Müller, 68) und Sebastian Bootz (Felix Klare, 45) ein. Das sorgte für einen Marktanteil von starken 22,3 Prozent bei der jungen Zielgruppe. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei sehr guten 31,7 Prozent.

Auf der Plattform X diskutierten am Sonntagabend Zuschauer eine vermeintliche Unstimmigkeit beim Stuttgarter „Tatort“. Dieser erfreut sich trotzdem traumhafter Quoten. © SWR/Patricia Neligan

Trotz der starken Konkurrenz konnte auch die neue ZDF-Reihe „Mit Herz und Holly“ Zuschauer dazugewinnen. 4,29 Millionen Menschen schalteten ein, was dem ZDF einen Marktanteil von 14,2 Prozent bescherte. Der Privatsender ProSieben lockte mit „Wer stiehlt mir die Show?“ lediglich 1,74 Millionen Zuschauer vor den Fernseher, was einem Gesamtmarktanteil von 7,1 Prozent entspricht. Bei der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen kommt die Show mit Joko Winterscheidt (44) mit einem Marktanteil von 21,2 Prozent (1,42 Millionen Zuschauer) näher an den „Tatort“ heran.

Apropos Quoten: Das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen oder „Disney100 – Die große Jubiläumsshow“ mit Thomas Gottschalk? Wer gewinnt das Quotenduell? Verwendete Quellen: DWDL.de, web.de, X