„Let‘s Dance: „Anakonda ist noch da“ - Bastian Bielendorfer lässt für Joachim Llambi die Hose runter

Von: Alica Plate

Bastian Bielendorfer sorgte mit seiner Aktion bei „Let‘s Dance“ am Freitag, den 11. März für etlicher Lacher im Publikum. Der Autor trat nicht nur mit einem Fake-Sixpack auf, sondern ließ anschließend auch noch vor der Jury die Hose runter. Joachim Llambi gab den Zuschauern daraufhin zu verstehen, dass „die Anakonda noch da“ ist.

Köln - In der RTL-Show „ Let‘s Dance“ wurde es am Freitag, den 11. März, ganz schön schlüpfrig (alle News zu „Let‘s Dance“ gibt es auf der Themenseite). Bastian Bielendorfer (37) legte auf dem Tanzparkett nicht nur eine Leistung hin, die für etliche Lacher im Publikum sorgte, sondern gab Juror Joachim Llambi am Ende auch noch freien Blick auf sein bestes Stück. Ein Vorfall der Jury, sowie Zuschauer köstliche amüsierte, wie tz.de berichtet.

Bastian Bielendorfer Bestseller-Autor und Comedian Geboren 24. Mai 1984 (Alter 37 Jahre) in Gelsenkirchen Bücher Lehrerkind: lebenslänglich Pausenhof, Mutter ruft an: Mein Anschiss unter dieser Nummer, Die große Pause: Mein Corona-Tagebuch Let's Dane-Tanzpartnerin Ekaterina „Ekat“ Leonova (34)

Coronaausfälle bei „Let‘s Dance“

Die TV-Show „Let‘s Dance“ muss seit Beginn der 15. Staffel etliche Coronaausfälle verkraften - das führt nicht nur zu etlichen Paarwechseln, sondern auch zu verkürzten Formaten, mitsamt „unfairen“ Entscheidungen, wie zahlreiche Zuschauer empfinden. Aus diesem Grund fordern Fans von RTL, die diesjährige Staffel zu unterbrechen.

Doch der Sender macht munter weiter - Comedian Bastian Bielendorfer ist einer der Kandidaten, die in der TV-Show aufgrund einer Corona-Erkrankung pausieren musste. Doch am 11. März war es endlich wieder so weit - der 37-Jährige kehrte zurück auf das „Let‘s Dance“-Tanzparkett und legte eine Performance hin, die es definitiv in sich hatte.

Bastian Bielendorfer gestand bei „Let‘s Dance“ Joachim Llambi seine Liebe © Screenshot/RTL

An der Seite von Ekat tanzt Bastian Bielendorfer einen Cha-Cha-Cha

An der Seite von Ekaterina „Ekat“ Leonova gab er einen Cha-Cha-Cha zu „Sexy and I know it“ von LMFAO zum Besten. Besonders sein skurriles Outfit sorgte dabei für etliche Lacher im Netz - unter einem mysteriösen, roten Umhang, trug er ein Fake-Sixpack und gestand dabei Joachim Llambi seine Liebe: Ein großes, gemaltes Herz auf seiner Brust versah er mit dem Namen des Juroren. Eine Aktion, die das Publikum vor Lachen kaum auf ihren Sitzen hielt.

„Ich glaube, da sind schon einige Frauen vor den Fernsehern schwanger geworden gerade“, gibt der Comedian nach seiner Leistung der Jury zu verstehen. Eine Aussage, die Joachim Llambi natürlich nicht so stehen lassen konnte, weshalb er sich erkundigte, was denn seine Frau von dem Kostüm halten würde. Daraufhin gab der 37-Jährige trocken bekannt: „Das trage ich privat eigentlich nur. Sie ist als Wonderwoman verkleidet. Das ist unser Sexualleben.“

„Ah, die Anakonda ist noch da“: Bastian Bielendorfer lässt für „Let‘s Dance“-Juror Joachim Llambi die Hose fallen

Doch damit nicht genug - denn bei Joachim Llambi schienen noch etliche Fragen offen geblieben zu sein: „Bei `Showtime of my life`hast du ja gestrippt. Und diese Nummer jetzt ... Im Original hat dieser Typ im Video nur so ein kleines Höschen an, so einen Tanga?“, erkundigt sich Llambi. Statt Worte ließ Bastian daraufhin lieber Taten sprechen - er lief zum Juroren-Pult, zog seine Hose ein Stück herunter und zeigte seine Unterhose.

Nach der Aktion gab es dann jedoch ein Problem: „Jetzt kriege ich die Buchse nicht mehr zu!“, gibt Bielendorfer zu verstehen. Doch das schien besonders Jorge González (54) nicht zu stören - immerhin hätte er seiner Meinung nach noch keinen guten Blick auf Bastians Lendenbereich werfen können: „Aber ich habe das nicht gesehen. Double check“ fordert er deshalb. Doch Bastian kann ihn beruhigen: „Die Hosenschlange beißt noch.“ Llambi gab ebenfalls zu verstehen: „Ah, die Anakonda ist noch da.“

RTL ändert bei Let‘s Dance die Regeln

Ein Vorfall, der etliche Zuschauer extrem amüsierte und auch Llambi schien die Aktion gefallen zu haben - doch seiner Gnadenlosigkeit bei der anschließenden Punktevergabe tat dies keinen Abbruch. Trotz etlichen Lachern, reichte die Performance von Bastian und Ekat nur für insgesamt sieben Punkte. Doch die beiden hatten Glück im Unglück. Denn aufgrund dünner Besetzung änderte RTL die Regeln, somit schied am Freitagabend keiner der Stars aus.

Verwende Quellen: rtl/let‘s dance