Peinlich! „Shopping Queen“-Begleitung verwechselt Guido Maria Kretschmer mit anderem VOX-Promi

Teilen

Blamage im „Shopping Queen“-Bus: Kandidatin Nicole testet das Wissen ihres Mannes und Shopping-Begleiters. Kennt er Designer Guido Maria Kretschmer? Seine Beschreibungen liegen meilenweit daneben.

Bremen – Seit mehr als zehn Jahren ist Guido Maria Kretschmer (58) das Gesicht von „Shopping Queen“. Nur auf dem pinkfarbenen Shopping-Bus ist kein Bild des Modedesigners abgebildet. Das hätte Shopping-Begleiter Piotrek vor einem peinlichen Fettnäpfchen bewahren können.

Guido Maria Kretschmer: „Ich hab nicht ein graues Haar!“

Er begleitet seine Ehefrau Nicole auf ihrer Shoppingtour in Bremen. Diese prüft prompt das Wissen ihres Mannes: „Kennst du Guido Maria Kretschmer überhaupt?“, fragt sie. „Weißt du, wie er aussieht?“ Piotrek bejaht und fängt an, den Modedesigner zu beschreiben. Kretschmers Haarfarbe hat er „gräulich“ in Erinnerung. Der Modedesigner – der die Szenerie mitverfolgt – ist entsetzt: „Ich hab nicht ein graues Haar!“ Außerdem meint der Shopping-Begleiter, dass Kretschmer einen Undercut trägt und „elegant und sehr gepflegt sieht er aus“. Damit dürfte er zumindest in einem Punkt richtig liegen.

„Halt, Stop“-Andreas, „Erdbeerkäse“-Nadine und Co.: Das wurde aus den Frauentausch-Teilnehmern Fotostrecke ansehen

Der „Shopping Queen“-Juror hat inzwischen einen Verdacht, mit wem ihn Piotrek verwechselt: „Ich finde es ja schön, dass du denkst, ich bin Frank Elstner.“ „Shopping Queen“-Teilnehmerin Nicole hat eine andere Vermutung: „Du hast dich gerade richtig ins Aus geschossen! Du verwechselst ihn mit Karl Lagerfeld!“

Guido Maria Kretschmer mit Hochzeitsplaner verwechselt

Doch Piotrek dachte weder an den Modezaren noch an Frank Elstner (81). In seinem Kopf war Hochzeitsplaner Frank Matthée (55). Auch er moderierte eine Sendung auf dem „Shopping Queen“-Sender VOX: „4 Hochzeiten und eine Traumreise“.

Nanu? Dieser „Shopping Queen“-Begleiter kennt Guido offenbar nicht! © Screenshot/VOX/RTL+/Shopping Queen

Nicole fürchtet, dass der Fauxpas ihres Mannes ihre Chancen auf die Shopping-Krone schmälern könnte. „Er gibt mir jetzt bestimmt gar keine Punkte mehr.“ Piotrek ist sich hingegen sicher, dass er diesem Fettnäpfchen hätte ausweichen können, wenn auf dem „Shopping Queen“-Bus ein Foto von Kretschmer gewesen wäre. Der Modeschöpfer scheint die Sache jedenfalls mit Humor zu nehmen. Wesentlich ernster ging es zuletzt bei einem beliebten Promi-Paar zu: Nun klingt es so, als könne es eine zweite Chance für Amira (30) und Oliver Pocher (45) geben. Verwendete Quellen: RTL/VOX