„War anders geplant“: Corona-Ausfälle im Fernsehgarten – Mirja Du Mont, Jenny Elvers und Co nur zweite Wahl

Von: Julia Hanigk

Im „Fernsehgarten“ traten andere Promis zu den Kirmesspielen an, als ursprünglich geplant. © Screenshots Fernsehgarten/ZDF/19.06.22

Im „Fernsehgarten“ geben sich jeden Sonntag im ZDF die Promis die Klinke in die Hand. Diesmal kam es zu einigen Ausfällen, wie Andrea Kiewel in der Liveshow berichtet. Ihre Spielgäste mussten kurzfristig neu besetzt werden.

Lerchenberg - Bei Andrea Kiewel (57) geben sich jeden Sonntag im „Fernsehgarten“ (alle Infos zur Show) die Stars die Klinke in die Hand. Immer wieder kommt es bei so vielen Promis auf der Bühne der Liveshow aber auch zu kurzfristigen Absagen, unter anderem wegen Corona. So teilte Kiwi in ihrer Sendung am 19. Juni mit, dass sie kurzfristig umplanen musste.

Fernsehgarten mit Kirmes-Spielen

Diesmal stand beim ZDF-„Fernsehgarten“ alles unter dem Motto „Discofox meets Kirmes“ (alle „Fernsehgarten“-Sendetermine 2022). Dabei traten einige Promis in Jahrmarkt-Spielen, wie etwa Autoscooter, gegeneinander an. Als Team Eins spielten Mirja Du Mont & Jo Weil, als Team Zwei Jenny Elvers & Alex Jolig und als Team Drei Paul Janke & Dominik Stuckmann.

Andrea Kiewel mit ihren Gästen im „Fernsehgarten“. © Screenshot Fernsehgarten/ZDF/19.06.22

Ursprünglich angekündigt waren neben dem Bachelor-Team aber eigentlich auch Jana & Thore Schölermann und Ande Werner & Lars Niedereichholz. Andrea Kiewel verriet in der Liveshow, dass es hier eine kurzfristige Umplanung gegeben hatte und bedankte sich bei ihren anwesenden Spielkandidaten.

„Ich mache jetzt einmal das Nähkästchen auf. Es war eigentlich anders geplant. Dann gibt‘s wieder positive Tests und dann rufen wir Künstlerinnen und Künstler an und das zeigt dann, was ihr für tolle Ehrenmänner und Ehrenfrauen seid. Danke, dass ihr mit uns gespielt habt, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen“, so Andrea Kiewel.

Bei den Musikacts gab es zum Glück keine Ausfälle, besonders auf das Comeback-Konzert von Jürgen Drews freuten sich die Fans. Doch Jürgen Drews Auftritt besorgte die Fans, die kommentierten: „Augen sind komplett leer und ausdruckslos“. Verwendete Quellen: Fernsehgarten/ZDF/Folge vom 19.06.22