Andrea Berg begeistert Zuschauer bei Giovanni Zarrella Show mit Kleid

Teilen

In der „Giovanni Zarrella Show“ trat am Samstagabend die Elite der Schlagerbranche auf. Vor allem Andrea Berg zog die Blicke der Zuschauer auf sich.

Am Samstagabend moderierte Giovanni Zarrella die nächste Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“. Live aus Offenburg begrüßte der Gastgeber die Elite der Schlagerbranche: Unter anderem standen Musiker wie Maite Kelly, Roland Kaiser und Vanessa Mai auf der Bühne. Auch Andrea Berg trat in der ZDF-Show auf und zog mit einem ganz besonderen Kleid alle Blicke auf sich.



Die 57-Jährige sang gleich zu Beginn der Sendung ihren neuen Hit „Viel zu schön, um wahr zu sein“. Dabei trug die Sängerin ein weißes, kurzes Kleid. Eigentlich tritt Andrea Berg sonst immer erst zum Schluss der Show auf, vermutlich um die Aufmerksamkeit des Publikums länger an den Fernseher zu fesseln. Dieses Mal jedoch war die Sängerin bereits in den ersten 30 Minuten der „Giovanni Zarrella Show“ zu sehen.

Schlagerstar Andrea Berg begeisterte in der „Giovanni Zarrella Show“ mit gleich zwei richtig schicken Outfits (Fotomontage) © Star-Media/Imago

Andrea Berg begeistert im Glitzerkleid

Doch das war nicht der einzige Auftritt von Andrea Berg, denn drei Stunden später kehrte die Musikerin erneut auf die Bühne zurück. Dieses Mal trug Andrea jedoch ein kurzes Glitzerkleid, mit dem sie das Publikum begeisterte. Das kurze Kleid war schulterfrei, ärmellos und von oben bis unten mit funkelnden Steinchen verziert. Ihre rote Mähne trug Andrea Berg offen und lockig. Auf Instagram und Facebook häuften sich schnell die Reaktionen über ihren Glitzer-Look. „Du sahst einfach wunderschön aus“, kommentierte ein Fan. Ein anderer User schrieb: „Tolle Outfits!“