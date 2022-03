Andrea Berg: Jubiläumsshow im August wird von Giovanni Zarrella moderiert

Andrea Berg wird dieses Jahr einige Jubiläumskonzerte geben © Imago

Schlagerfans aufgepasst! Giovanni Zarrella wird im August die Jubiläumsshow für Andrea Berg moderieren.

Aspach – Sie ist zweifelsohne einer der größten deutschen Schlagerstars. Mit Hits wie „Du hast mich tausendmal belogen“ und „Die Gefühle haben Schweigepflicht“ hat Andrea Berg (56) Schlagergeschichte geschrieben. Im Sommer feiert die Sängerin 30 Jahre seit der Premiere ihrer Debütsingle — ein Jubiläum, das gefeiert werden muss! Für ihre Fans wird Berg deshalb in Berlin, Düsseldorf und Wien für ein besonderes Konzert auf der Bühne stehen. Zwei Termine in ihrer Heimat Aspach am 29. und 30. Juli wird es auch geben, wobei diese ganz besonderer Natur sind.

Während Andrea Bergs Heimspiel in der WirMachenDruck-Arena werden Kameras das gesamte Spektakel begleiten, um die besondere Feier für Schlagerfans festzuhalten. Deshalb gibt es für die beiden Konzerte auch einen hochkarätigen Moderator, der gekonnt durch den Abend führen wird. Giovanni Zarrella (44) hat sein Gastgebertalent bereits mehrfach in seiner eigenen „Giovanni Zarrella Show“ bewiesen. Als Showmaster für das Bühnenjubiläum von Andrea Berg ist er also genau der Richtige.

Aus den Fernsehaufnahmen der Aspach-Auftritte wird ein Andrea-Berg-Spezial geschnitten

Beim Ticketkauf werden die späteren Zuschauer darauf hingewiesen, dass sie möglicherweise von Fernsehkameras festgehalten werden. Auf der entsprechenden Seite schreibt Eventim: „Während der Veranstaltung werden Bild- und Bildtonaufnahmen, die Sie als Zuschauer der Veranstaltung zeigen können, hergestellt. Diese Bild- und Bildtonaufnahmen werden durch den Veranstalter sowie von ihm jeweils autorisierten Dritten verarbeitet, verwertet und öffentlich wiedergegeben.“ Eine wichtige Info für das Publikum.

Wer jedoch keine Tickets für die besonderen Auftritte von Andrea Berg in Aspach ergattern konnte, der kann sich die Schlager-Gala ein paar Tage später im TV anschauen. Wie unter anderem die „Schlagerprofis“ berichten, senden ZDF, ORF und SRF die Show am 6. August. Schon am 9. April wird Andrea Berg einige Gäste ihrer Gigs in der „Giovanni Zarrella Show“ vorstellen.