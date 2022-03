Erste Single seit Jahren! Andrea Berg kommt zur „Giovanni Zarrella Show“ - weitere Hochkaräter bestätigt

Von: Jonas Erbas

Teilen

Für 2022 hat sich Andrea Berg einiges vorgenommen: Die Schlager-Queen wird im April nicht nur in der „Giovanni Zarrella Show“ auftreten, sondern dorthin auch gleich noch brandneue Musik mitbringen. Nach sage und schreibe vier Jahren steht endlich die nächste Single an.

Aspach - Andrea Berg (56; alle News zur Schlager-Queen im Überblick) ist aus der deutschen Schlager- und Musikwelt nicht mehr wegzudenken: Kommerziell gesehen hat sich die Sängerin mit dem wallenden roten Haar kurz nach der Jahrtausendwende zu einem regelrechten Megastar hochgearbeitet. Doch die Pandemie machte auch der 56-Jährigen zu schaffen – nun möchte sie aber wieder an alte Erfolge anknüpfen, wie tz.de berichtet.

Andrea Berg (bürgerlich: Andrea Ferber) Schlagersängerin Geboren 28. Januar 1966 in Krefeld Verkaufte Tonträger Über 15 Millionen Erfolgreichste Veröffentlichung Best Of (2001; über 2.6 Millionen verkaufte Einheiten)

Nach Zwangspause: Schlagersängerin Andrea Berg setzt Tour fort – mit neuer Musik?

Die vergangenen beiden Jahre hat sich Andrea Berg (ihr Leben, ihre Familie & ihre größten Erfolge) wohl definitiv anders vorgestellt: Die Schlagersängerin plante eigentlich, mit ihrem Nummer-eins-Album „Mosaik“, das fast ein Jahr vor Pandemieausbruch erschien, auf Tour zu gehen, musste dann allerdings immer wieder Auftritte und Shows absagen.

Wie tz.de jüngst berichtete, wird Andrea Berg ihre Mosaik-Arena-Tour allerdings in diesem Jahr fortsetzen. Ihre Fans dürfen sich dabei wohl auch auf neue Musik der 56-Jährigen einstellen.

Andrea Berg beehrt „Die Giovanni Zarrella Show“ im April – Schlagerstar wird neuen Song singen

Wie das Branchenportal schlagerprofis.de schreibt, soll Andrea Berg beim Winterspecial-Konzert in ihrer Wahlheimat Aspach am Montag (28. Februar) angekündigt haben, schon bald eine brandneue Single veröffentlichen zu wollen – ihre bis dato letzte Single-Auskopplung liegt immerhin schon vier Jahre zurück.

Lesen Sie auch Giovanni Zarrella feiert zweite Show mit Peter Maffay - Kerstin Ott und Maite Kelly erneut dabei Giovanni Zarrella lädt am 12. November zu seiner zweiten eigenen Show ein. Dabei begrüßt der Moderator unter anderem Maite Kelly, Kerstin Ott und Peter Maffay. Giovanni Zarrella feiert zweite Show mit Peter Maffay - Kerstin Ott und Maite Kelly erneut dabei Maite Kelly gibt Comeback im „Fernsehgarten“: Berührende Hommage an ihre tote Schwester Barby Maite Kelly ist zurück auf der Bühne! Im „ZDF-Fernsehgarten“ performte der Schlager-Star - ihr Outfit hatte dabei einen ganz besonderen Hintergrund. Maite Kelly gibt Comeback im „Fernsehgarten“: Berührende Hommage an ihre tote Schwester Barby

Passend dazu wird die Schlagersängerin am 9. April dann auch „Die Giovanni Zarrella Show“ im sächsischen Chemnitz beehren und dort ihr nächstes Lied live vorstellen. Die Freude darüber könnte sich gar verdoppeln, immerhin ist neue Musik auch stets ein potenzielles Anzeichen für ein kommendes Album. Näheres hat die 56-Jährige diesbezüglich allerdings noch nicht geäußert.

Andrea Berg in bester Gesellschaft – bei Giovanni Zarrella tummeln sich wieder große Schlagerstars

In der kommenden, vierten Ausgabe von Giovanni Zarrellas (43) ZDF-Schlagershow darf sich die „Du hast mich tausendmal belogen“-Interpretin über prominente Gesellschaft freuen, wie einem Pressetext des Mainzer Fernsehsenders zu entnehmen ist: „Auch für die vierte Ausgabe seiner Show hat sich ein großes Staraufgebot angekündigt. Mit dabei sind Andrea Berg, Roland Kaiser, Beatrice Egli, Kerstin Ott, Marianne Rosenberg, Maite Kelly, Pietro Lombardi, Sasha und der britische Singer-Songwriter George Ezra.“

Andrea Bergs Auftritt soll dabei nicht die einzige Premiere in der „Giovanni Zarrella Show“ bleiben: „Auch Roland Kaiser, Beatrice Egli, Marianne Rosenberg, Maite Kelly und Kerstin Ott sind mit brandneuen Songs am Start“, heißt es in der Pressemitteilung – die verspricht einiges an Spannung!

Dämpfer für Fans von Schlagerstar Florian Silbereisen: Feste-Shows frühestens ab Sommer

Während sich die Schlagerfans nun vermutlich umso mehr auf die kommende Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ freuen, gibt es für Liebhaber von Volksmusik und Co. auch weniger gute Neuigkeiten: Wie die ARD mitteilte, wird Florian Silbereisen (40) mit seinen Feste-Shows frühestens im Sommer zurückkehren.

Verwendete Quellen: schlagerprofis.de, zdf.de