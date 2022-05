Für „Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg“: Schlagerstar sucht Fans für den Backgroundchor

Für „Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg“: Schlagerstar sucht Fans für den Backgroundchor © IMAGO/Ervin Monn

Das ist die Chance für junge Schlagerfans! Andrea Berg sucht für die TV-Show zu ihrem 30-jährigen Bühnenjubiläum Nachwuchstalente, die im Backgroundchor singen. Mit einem Bewerbungsvideo können Sängerinnen und Sänger zwischen 16 und 18 es in die Sendung schaffen.

Aspach – Es wird zweifelsohne einer der Schlagernächte des Jahres: „Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg“ ist ein Rückblick auf die beeindruckende Karriere von Schlagerkönigin Andrea Berg (56). Zu diesem besonderen Anlass hat die „Du hast mich tausendmal belogen“-Interpretin in die „WIRmachenDRUCK Arena“ in ihrer Heimat Aspach eingeladen. Am 29. und 30. Juli soll dort die Aufzeichnung der Sondersendung unter der Moderation von Giovanni Zarrella (44) stattfinden.

Um auch jungen Talenten eine Plattform zu bieten, hat sich Andrea Berg etwas ganz besonderes ausgedacht: Ein Jugend-Backgroundchor soll die Musikerin bei der Gala zu ihren Ehren auf der Bühne unterstützen. Um Teil der Truppe zu werden, können junge Sängerinnen und Sänger sich jetzt mit einem kurzen Video bewerben. In dem Clip sollen sich die potentiellen Nachwuchsstars kurz vorstellen und dann eine Gesangprobe zum Besten geben. Bis zum 25. Mai muss das Ganze dann per Email an das Management von Andrea Berg geschickt werden.

Die jungen Sängerinnen und Sänger dürfen außerdem an der Seite von Andrea Berg ein Musikvideo drehen.

In der Sendung „Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg“ präsentiert Andrea Berg außerdem ihr neues Album „Ich würd‘s wieder tun“. Im Vorfeld der Show wird deshalb ein Video zu einem der Songs aufgezeichnet werden, das dann ebenfalls erstmals gezeigt wird. Auch bei diesem Clip darf der gecastete Background-Chor auftreten. Doch die Nachwuchstalente werden nicht nur mit der Schlagerlegende gemeinsam singen.

Auch viele weitere Stars wie Maite Kelly (42), Kerstin Ott (40) und Nik P. (60) werden sich bei „Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg“ die Ehre geben. Ausgestrahlt wird die Sendung am 6. August 2022 um 20:15 Uhr im ZDF, ORF und SRF. Schlagerfans sollten diese Sondersendung also auf keinen Fall verpassen!