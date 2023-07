„Wieso betonst du das so?“: Andrea Kiewel ätzt gegen Mickie Krause wegen DDR-Kommentar

Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel ist genervt von Mickie Krause, weil er ihren DDR-Hintergrund so stark hervorhob.

Mainz/Lerchenberg – West- und Ostdeutschland sollten eigentlich schon seit 1990 kein Thema mehr sein. Mickie Krause (53) hat das Memo aber wohl nicht bekommen, denn im „ZDF-Fernsehgarten“ ritt er jetzt auf dem DDR-Hintergrund von Andrea Kiewel (58) herum – ein wenig zu offensichtlich für den Geschmack der Moderatorin. Und dass sie davon genervt war, ließ sie ihn auch wissen.

Andrea Kiewel genervt von Mickie Krause: So machte sich der Schlagersänger unbeliebt

Andrea Kiewel moderierte den „Fernsehgarten“ zum ersten Mal zwischen 2000 und 2007 und danach seit 2009 bis heute. 2014 war sie mit der beliebten ZDF-Musikshow sogar auf Tour und ohne die Moderatorin ist das Format kaum noch vorstellbar. Da nervt es sie besonders, von ihren Gästen und immer wieder wechselnden Co-Moderatoren vorgeführt zu werden.

Mickie Krause trat jetzt in eben so ein Fettnäpfchen, als er den Geburtsort der ehemaligen Leistungsschwimmerin zur Sprache brachte, die DDR. Das Thema kam auf, als sich die beiden in der neuen Fernsehgarten-Ausgabe vom 9. Juli, in der Krause als Co-Moderator fungierte, über den Film „Over the Top“ mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle unterhielten. Darin geht es um einen Trucker, dessen großer Traum es ist, Weltmeister im Armdrücken zu werden.

Mickie Krause ist schon seit Jahrzehnten ein großer Stallone-Fan und erklärte deshalb Kiewel: „Dieser Film lief 1987 bei uns im Westen in den Kinos, Kiwi.“ Die Worte „bei uns im Westen“ stießen Andrea Kiewel offenbar sauer auf, denn sie erwiderte: „Warum betonst du das so? Denkst du, bei uns im Osten gab es keine Kinos?“ Krause ruderte dann zurück und setzte schnell nach, er habe gemeint, dass es keinen Stallone im Osten gegeben habe. Dem musste Andrea Kiewel dann auch widerwillig zustimmen. Also, nochmal gutgegangen für Mickie Krause.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 16. Juli: Sommerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest

Andrea Kiewel: Karrierestart in der DDR – von der Schwimmerin zur Moderatorin

Andrea Kiewel wurde am 10. Juni 1965 in Ost-Berlin geboren. Sie machte zunächst Karriere als Leistungsschwimmerin und trat sogar bei den DDR-Meisterschaften an. Ihr bestes Einzelergebnis war der sechste Platz bei den Meisterschaften 1982, mit der Freistilstaffel gewann sie im selben Jahr. Als Moderatorin startete sie ebenfalls in der DDR beim Deutschen Fernsehfunk, bevor sie in den Westen zog und mit „Fenster aus Berlin“ und dem „Frühstücksfernsehen“ in Sat.1 startete.

Close-up von Andrea Kiewel. Andrea Kiewel und Mickie Krause beim Arm-Wrestling (Fotomontage) © ZDF

Doch das blieb nicht die einzige Panne in dieser Fernsehgarten-Ausgabe: Kurzzeitig hatte Mickie Krause im Fernsehgarten auch mit Tonproblemen zu kämpfen. Verwendete Quellen: ZDF/Fernsehgarten vom 9. Juli 2023