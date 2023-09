„Schöne-Männer-Fernsehen“: Andrea Kiewel baggert wahllos Fernsehgarten-Gäste an

Moderatorin Andrea Kiewel setzt im „ZDF-Fernsehgarten“ häufig auf Körperkontakt zu ihren Gästen. Am Sonntag flirtete sie jedoch besonders intensiv mit ihren Gesprächspartnern.

Mainz – Am Sonntag (3. September) drehte sich im „ZDF-Fernsehgarten“ ausnahmsweise alles um Rockmusik statt um Schlager-Hits. Moderatorin Andrea Kiewel (58) schien dieser frische Wind gut zu gefallen, denn sie wirbelte bester Laune über das Gelände am Mainzer Lerchenberg. Auch mit ihren Gästen plauderte sie ausgelassen – vor allem die Männer hatten es ihr angetan.

Körperkontakt inklusive: Andrea Kiewel geht im „ZDF-Fernsehgarten“ auf Flirtkurs

In den vergangenen Wochen setzte Andrea Kiewel bei ihrer „ZDF-Fernsehgarten“-Moderation bereits öfter auf Körperkontakt mit ihren Gästen, doch am Sonntag war die Flirtlaune der 58-Jährigen offenbar besonders stark ausgeprägt. Ganz gleich, ob Musiker oder Sportler – der TV-Star baggerte munter drauflos. Nach einem Auftritt der Power-Metal-Band Angus McSix geriet Kiwi beim Anblick des oberkörperfreien Schlagzeugers ins Schwärmen: „Ich nehme den Drummer“, stellte sie begeistert fest.

Buletten, Anmachsprüche, Frauen-Witze: Die besten Bilder vom Rock-Fernsehgarten am 3. September Fotostrecke ansehen

Doch der Musiker sollte nicht der Einzige bleiben, auf den Andrea Kiewel im „ZDF-Fernsehgarten“ ein Auge geworfen hatte. Auch „Strongman“ Matthias Göth, der in der Show einen 31 Tonnen schweren Lastwagen ziehen wollte, hatte es der Moderatorin angetan. Die Blondine berührte den Sportler im Interview nicht nur immer wieder an der Schulter, sondern lief dann auch Hand in Hand mit ihm zum Truck. Dort wartete bereits der nächste muskelbepackte Mann auf Kiwi. „Das ist heute wirklich ‚Schöne-Männer-Fernsehen‘, zeigte sich die 58-Jährige von LKW-Fahrer Dirk begeistert. „Ich bin Kiwi, hallo. Ich bin vergeben, leider“, flirtete sie ungeniert.

Kritik im Netz: Andrea Kiewels Anmachsprüche kommen nicht bei allen Zuschauern gut an

Mit ihren Flirtkünsten konnte Andrea Kiewel nicht bei allen Zuschauern des „ZDF-Fernsehgarten“ punkten. Auf X (ehemals Twitter) hagelte es Kritik für die TV-Avancen der Moderatorin. „Sexismus-Kiwi ist wieder am Start!“, „Kiwi, nicht antatschen!“, „Wieso nimmt sie den erwachsenen, verheirateten Mann jetzt an die Hand?“, lauteten nur einige der entsetzten Kommentare.

Andrea Kiewel ist bekannt dafür, den Körperkontakt mit ihren „ZDF-Fernsehgarten“-Gästen nicht zu scheuen. Am Sonntag war ihr Flirtinstinkt jedoch besonders stark ausgeprägt. © ZDF/ZDF-Fernsehgarten & IMAGO / BOBO & ZDF/ZDF-Fernsehgarten

Doch nicht alle Gäste konnten den TV-Star begeistern: Im Gespräch mit den Rugby-Spielern des SC Frankfurt 1880 störte sich Andrea Kiewel an dem Geruch der Sportler. Verwendete Quellen: ZDF/ZDF-Fernsehgarten