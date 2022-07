„Wo ist die Musik, Kollegen?“: Andrea Kiewel beschwert sich über Tonpanne im ZDF-Fernsehgarten

„Wo ist die Musik, Kollegen?“: Andrea Kiewel beschwert sich über Tonpanne im ZDF-Fernsehgarten © ZDF

Ausfall der Musik: Andrea Kiewel wunderte sich in der ZDF-Fernsehgarten-Show, wo der Ton blieb. Die Moderatorin nahm die Panne mit Humor.

Mainz-Lerchenberg – Tonpanne im ZDF-Fernsehgarten: Andrea Kiewel (57) beschwerte sich in der Sommerparty-Sendung vom Sonntag (17. Juli) über den plötzlichen Ausfall der Musik. In der vergangenen Open-Air-Show präsentierte die ZDF-Moderatorin unter anderem spektakuläre Aktionen und zahlreiche musikalische Performances, die die Zuschauer nach dem Motto „Sommerfeeling, Live und Open Air“ bewundern konnten.



Bei dem sommerlichen Gute-Laune-Format, das am Sonntagvormittag ausgestrahlt wurde, traten Stars wie DJ Ötzi (51), Luca Hänni (27), Sarah Engels (29) und Loona (47) auf. Die unterhaltsame Episode der Show flimmerte am Sonntag live ab 12:00 Uhr über die Bildschirme der Zuschauer, die nach der Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek als Wiederholung abrufbar ist. Im Laufe der großen ZDF-Fernsehgarten-Sommerparty wollte die Moderatorin von einer Frau im Publikum wissen, um welchen Song es sich bei dem von der Band gespielten Anfang eines Sommerhits handelt. Bei dem Musik-Quiz konnte der Fan leckere Eiscreme gewinnen. „Ich spiele Ihnen den Anfang eines Sommerhits vor und sie rufen rein und alle anderen auch, aber den Eisbecher bekommt Fabienne“, verkündete die TV-Persönlichkeit.

Andrea Kiewel beschwert sich über ZDF Fernsehgarten-Tonpanne

Daraufhin gab die Fernsehgarten-Band den Anfang des Sommerhits zum Besten, bei dem es sich um das Lied „Ai Se Eu Te Pego“ von Michel Teló handelte. Das Publikum und auch der nach dem Hit gefragte Fan erkannten den bekannten Track sofort und sangen begeistert mit, bis die Musik wegen einer Tonpanne plötzlich ausfiel. Kiewel fragte verwundert: „Hallo, wo ist denn die Musik? […] Wo ist die Musik, Kollegen?“ Es dauerte jedoch nicht lange, bis der Sommerhit wieder zu hören war und die Zuschauerin das Eis für ihre richtig beantwortete Quizfrage gewann.