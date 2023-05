Andrea Kiewel macht sich mit Spruch im „Fernsehgarten“ über Klimakleber lustig

Teilen

Zum Saison-Auftakt des „ZDF-Fernsehgarten” war Moderatorin Andrea Kiewel auf (fast) alles vorbereitet. Sogar auf Klimaaktivistena, wie sie scherzte.

Mainz - Am Sonntag (7. Mai) ist der „ZDF-Fernsehgarten” in eine neue Staffel gestartet. Durch die Show führte erneut Andrea „Kiwi” Kiewel (57), die sich laut eigener Aussage akribisch vorbereitet hat. Seit vergangenem Oktober mache sich über ihre Moderationen Gedanken, erzählte sie dem Publikum.

Unter anderem habe sie sich überlegt: „Wie reagier’ ich, wenn sich Menschen festkleben?” oder „Wie reagier’ ich, wenn jemand in meiner Show wieder meine Zuschauer beleidigt?” „Auf alles bin ich vorbereitet”, versicherte Kiewel und fügte hinzu: „Aber nicht auf einen spontanen Heiratsantrag”.

Heiratsantrag live im TV

Doch genau ein solcher wurde Sekunden zuvor hinter ihrem Rücken auf der Bühne gemacht. Während die Fernsehgarten-Moderatorin in ihr Interview mit den Prinzen vertieft war, stürmten zwei Männer und eine Frau auf die Bühne. Einer der beiden Männer ging anschließend vor der Frau auf die Knie und holte einen Ring aus seiner Tasche. Das Publikum reagierte darauf mit Jubelrufen, die Andrea Kiewel hellhörig werden ließen.



„Das habe ich verpasst gerade - was ist passiert?“, fragte die Moderatorin in die Runde. „Es gab einen Heiratsantrag und ich habe ihn nicht mitbekommen?“, realisierte sie anschließend und beglückwünschte das Zuschauerpaar aus Sachsen. „Ist das toll!”, freute sich Kiewel für die frisch Verlobten.

Andrea Kiewel moderiert „Fernsehgarten” seit über 20 Jahren

Aus der Fassung bringen ließ sich sie sich von dem Zwischenfall nicht. Schließlich verfügt die 57-Jährige über langjährige Erfahrung im Moderieren einer Live-Sendung. Sie präsentiert den „Fernsehgarten” bereits seit dem Jahr 2000 und führt seit 2014 zudem durch den Ableger „ZDF-Fernsehgarten on Tour”.

Andrea Kiewel übernahm den „Fernsehgarten” von Ramona Leiß (66), die ihn von 1993 bis 1999 moderiert hatte. Als erste Moderatorin der 1986 ins Leben gerufenen Show fungierte llona Christen (1951-2009).

Am Sonntag (7. Mai 2023) lief der erste Fernsehgarten aus Mainz im ZDF. Die Zuschauer versammelten sich wieder bei Twitter, um ihren Unmut über die Show mit Moderatorin Andrea Kiewel zu bekunden. Verwendete Quellen: ZDF Mediathek