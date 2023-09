Andrea Kiewel muss weichen: ZDF streicht „Fernsehgarten“-Folge

Von: Lukas Einkammerer

Normalerweise zeigt das ZDF nach dem Saisonende mindestens drei Folgen von „Fernsehgarten on Tour“. Dieses Jahr müssen Fans aber auf eine Ausgabe komplett verzichten …

Mainz – In den vergangenen Wochen und Monaten waren Andrea Kiewel (58) und der ZDF-Fernsehgarten aus dem Fernsehprogramm am Wochenende nicht mehr wegzudenken, doch die diesjährige Saison ist schon bald wieder zu Ende. Am 24. September lädt „Kiwi“ unter dem Motto „Oktoberfest“ zur letzten Live-Show auf dem Mainzer Lerchenberg ein – eine unerfreuliche Änderung bei den Ausstrahlungsterminen des Nachfolgeformates „Fernsehgarten on Tour“ lässt nun aber aufhorchen …

Eine Show weniger als im Vorjahr: ZDF kürzt „Fernsehgarten on Tour“

Mit „Fernsehgarten on Tour“ laufen im ZDF seit 2014 auch nach Saisonende noch zusätzliche Fernsehgarten-Shows mit Andrea Kiewel. Anfänglich flimmerte der bunte Spaß sechsmal im Jahr über die Bildschirme, seit der Corona-Pandemie wurde die Zahl der Sendetermine halbiert – und sank 2021 sogar auf nur zwei.

2022 produzierte der Sender mit Sitz in Mainz zwar wieder drei Ausgaben des Ablegers, doch wer gehofft hatte, dass künftig ein Aufwärtstrend zu erkennen ist, wird nun bitter enttäuscht: 2023 gehen Andrea Kiewel und der Fernsehgarten abermals nur zweimal „on Tour“, am 1. und 8. Oktober, zur üblichen Sendezeit um 12:00 Uhr am Sonntagmittag.

Auch dieses Jahr erfreuten sich Andrea Kiewel und das kultige Format bei den Zuschauern wieder großer Beliebtheit – was könnte also der Grund für die Fernsehgarten-Kürzung gewesen sein? Gegenüber t-online.de erklärte eine ZDF-Sprecherin lediglich, dass „programmplanerische Gründe“ hinter der Entscheidung stecken würden – zu genauen Details sowie den Stargästen der beiden „on Tour“-Shows schweige der Sender aber noch.

Statt drei Folgen wie im Vorjahr zeigt das ZDF dieses Jahr nur zwei Ausgaben von „Fernsehgarten on Tour“ mit Andrea Kiewel. © IMAGO/BOBO

Da hat Kiwi nichts zu lachen: „TV Total“ machte sich über Andrea Kiewel und den Fernsehgarten lustig – und zeigte dabei völlig ungeniert enthauptete Mainzelmännchen und Gefummel. Verwendete Quellen: t-online.de