Wegen unangebrachtem Spruch über Gewicht: Andrea Kiewel pöbelt Fernsehgarten-Zuschauer an

Weil er einen bösen Kommentar über seinen Kumpel machte, tadelte Kiwi ihre Zuschauer. © Screenshot ZDF/Fernsehgarten/19.06.22

Im ZDF-Fernsehgarten dreht sich diesmal alles um das Motto „Kirmes“. Andrea Kiewel verteilt deswegen Jahrmarkt-Süßigkeiten an ihre Gäste. Von einer Männergruppe kommt ein unangebrachter Spruch über ihren eigenen Kumpel und dessen Gewicht.

Lerchenberg - Bei Andrea Kiewel (57) im „Fernsehgarten“ (alles über die Show aus Mainz) drehte sich in der Folge am 19. Juni alles um Kirmes und Jahrmärkte. Wie immer involvierte die „Fernsehgarten“-Moderatorin dabei auch ihre Zuschauer vor Ort, unter anderem verteilte sie Süßigkeiten. Einer der Herren ließ mitten in der Liveshow dazu einen unangebrachten Kommentar ab, den Kiewel tadelte.

Andrea Kiewel verteilt im „Fernsehgarten“ Süßigkeiten an die Zuschauer

„Wer will Süßigkeiten?“, ruft Andrea Kiewel ihren Zuschauern im Freiluftstudio am Lerchenberg zu (alle Sendetermin des „Fernsehgarten“ 2022). Davon sind natürlich alle begeistert und zusammen mit einer Helferin gibt es Waffeln, Popcorn, Zuckerherzen oder auch gebrannte Mandeln für die Gäste.

Andrea Kiewel verteilt Süßigkeiten im „Fernsehgarten“. © Screenshot ZDF/Fernsehgarten/19.06.22

Eine Person aus einer Männergruppe hätte offensichtlich auch gerne eine der Leckereien und versucht es mit einer sehr uncharmanten Methode. Er zeigt lachend auf seinen Kumpel und ruft Kiwi entgegen: „Wir haben nen Dicken dabei!“

Wegen unangebrachtem Spruch über Gewicht: Andrea Kiewel pöbelt Fernsehgarten-Zuschauer an

Als Andrea Kiewel (alles über die „Fernsehgarten“-Moderatorin) das hört, fragt sie ungläubig nach: „Sie haben nen Dicken dabei?“ und tadelt: „Das ist gemein!“ Gerichtet an den Mann, der mit der Aussage gemeint war, sagt sie: „Hör mal, wenn du Freunde hast, die dich ‚Dicker‘ nennen, dann brauchst du keine Feinde.“ Kiewel schüttelt noch einmal fassungslos den Kopf und fügt bekräftigend hinzu: „Das ist echt gemein.“ Dann geht sie weiter – ohne der Männergruppe etwas zu geben.

Einer der Musikacts, die im „Fernsehgarten“ auftraten, war Jürgen Drews. Er feierte auf der ZDF-Bühne sein Comeback nach einer Pause. Doch die Fans machten sich Sorgen um Jürgen Drews: „Augen sind komplett leer und ausdruckslos“, hieß es. Verwendete Quellen: Fernsehgarten/ZDF/19.06.22