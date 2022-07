„Warum haben Holländer so lange Ohren?“: Andrea Kiewel schießt gegen Gast im ZDF-Fernsehgarten

Andrea Kiewel veräppelt Marijke Amado. © Screenshot ZDF/Fernsehgarten 03.07.22

Im „ZDF-Fernsehgarten“ traten zwei Teams in einem Ratespiel mit Fußball-Kommentator Béla Réthy gegeneinander an. Der holländische Gast machte einen kleinen Witz. Andrea Kiewel schoss daraufhin gleich gegen die ganze Nation.

Lerchenberg - Im „ZDF-Fernsehgarten“ am 3. Juli (alle Sendetermine 2022) traten zwei Gast-Teams in mehreren Ratespielen gegeneinander an – es ging um Musik-Quizze. Die beiden Dreierteams mussten in einer der Runden englische Lieder anhand der ins Deutsche übersetzten Songtexte erkennen, vorgetragen von ZDF-Fußball-Kommentator Béla Réthy (65). Andrea Kiewel erlaubte sich bei dieser Gelegenheit einen schlechten Scherz auf Kosten der Holländer.

Fußball-Ratespiel führt zu bösem Holländerwitz und Fremdscham

Zur Begrüßung von Béla Réthy sagte „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel (57): „Wenn uns hier alles etwas verbindet, dann ist es die Fußball-WM 2014 in Brasilien.“ Damals gewann Deutschland den Titel, Réthy moderierte die TV-Übertragung. (alle Infos zum „Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel)

Andrea Kiewels Witz sorgt für Fremdscham bei Oli P. © Screenshot ZDF/Fernsehgarten 03.07.22

Gast Marijke Amado (68), eine holländische Moderatorin, die in dem Ratespiel mit antrat, machte daraufhin einen Witz: „Wo die Holländer gewonnen haben!“, rief sie begeistert und warf die Arme in die Lüfte. Kiwi ließ das aber nicht durchgehen und erklärte: „Ne, ne, ne. Nicht als die Holländer gewonnen haben!“

Was folgte, war wohl einigen Menschen offensichtlich unangenehm. Oli P. (43), der im gegnerischen Rateteam spielte, drehte sich im Hintergrund kopfschüttelnd weg und verbarg sein Gesicht in den Handflächen, danach schaute er kopfschüttelnd auf den Boden. Andrea Kiewel sagte an Marijke Amado gewandt: „Du weißt, warum die holländischen Babys alle so lange Ohren haben, oder? Weil die Eltern sie ausm Bett nehmen, zur Grenze halten und sagen: ‚Da wohnt der Weltmeister!‘“ - dazu illustrierte sie eine entsprechende Bewegung auf der Bühne.

In derselben Folge des „Fernsehgartens“ fungierte „Let‘s Dance“-Juror Joachim Llambi als Co-Moderator. Diesem stellte Andrea Kiewel gleich zu Beginn eine intime Kuss-Frage. Verwendete Quellen: ZDF/Fernsehgarten vom 03.07.22